"Il nuovo capitolo sarà la facoltà di ingegneria informatica sognando l’America"

Risultato da incorniciare anche per Christian Kadiu della 5 As, indirizzo Scienze applicate. "Alla notizia del voto ho festeggiato con i miei amici. Peccato per le prove scritte, personalmente non sono stato colpito dall’alluvione, ma non so quanto sia stata una decisione sensata. La ritengo un’occasione mancata", commenta. Chiuso un capitolo se ne apre un altro. "C’è un po’ di nostalgia per la conclusione di questi cinque anni, sento di aver dato il massimo e mi sono anche divertito — afferma —. Il mio consiglio alle future matricole è infatti avere un approccio alla scuola non ansioso, senza farsi abbattere dalle difficoltà, studiare volta per volta senza preoccupazione, in modo disinvolto".

Anche per Christian il prossimo passo sarà l’università. "Ho scelto Ingegneria informatica a Cesena e questa estate continuerò a prepararmi per arrivare a settembre con una marcia in più — conclude —. Mi piace l’ambito dell’innovazione e dopo la laurea sogno di fare un breve periodo di ricerca all’estero, magari negli Stati Uniti".