Il nuovo Cesena prende forma. Con Melby arriva anche D’Aversa

Dopo quasi due mesi di silenzio e lavoro sottotraccia i prossimi dieci giorni dovrebbero essere ricchi di ufficialità in casa bianconera. La prima è quella che riguarda il nuovo assetto societario con il pacchetto di maggioranza della azioni del Cavalluccio che passa in mano a Mike Melby. Un’operazione, questa, apparecchiata già da alcune settimane ma che sarebbe stata definita nel board societario che si è riunito due giorni fa. Negli ultimi mesi Melby ha iniettato nella casse del Cesena, una cifra attorno agli otto milioni di euro, a sostenerlo nell’investimento ci sarebbe dietro un fondo sudcoreano, forse non un caso vista l’amicizia che lo lega a Jurgen Klinsmann che fino a febbraio era ct proprio della nazionale della Sud Corea e che quindi può aver fatto da tramite nel reperire i fondi necessari. Un investimento importante che non poteva che generare un cambiamento degli equilibri ai vertici del Cavalluccio. Anzi, probabilmente a monte c’era proprio un accordo per il passaggio delle quote. Dunque, ora, il 70 per cento della JRl Llc che detiene il 100 per cento del Cesena è della Sunday Ventures Llc di Mike Melby. Adesso si attende appunto la comunicazione ufficiale, che deve essere anche depositata in Lega obbligatoriamente entro un paio di settimane. La nota ufficiale del Cesena Fc dovrà anche chiarire come e da chi sarà composto il nuovo Cda e chi sarà il presidente dello stesso consiglio di amministrazione. Da capire poi a questo punto anche il ruolo di Jurgen Klinsmann e cioè se avrà un coinvolgimento attivo o se, come ha sempre sostenuto nelle sue sortite in Romagna dei mesi scorsi, continuerà semplicemente a fare visite di cortesia al figlio Jonathan. Chiarita la questione societaria che si trascinava da un po’, la scossa è arrivata anche sul piano sportivo. Con Melby che passa in maggioranza, pare si sia anche alzata l’asticella del budget da impegnare per il prossimo campionato di B. Non per nulla sono state superate anche le difficoltà che rischiavano di far saltare l’accordo con quello che sarà il neo tecnico del Cesena Roberto D’Aversa, in lizza pure a Venezia in A. Tra oggi e domani tutto dovrebbe essere definito e dunque la società ufficializzerà anche il nuovo allenatore (poi sarà da vedere come si risolverà la questione Toscano). Ci sarà, invece, forse, da attendere fino al 20 di giugno per annunciare il nuovo dg che sarà Corrado Di Taranto, ora alla Spal. Il dirigente deve prima dimettersi da Ferrara. Insomma il quadro è deciso, poi si parlerà di calciomercato. D’Aversa gioca con il 4-3-3, ci sarà da mettere mano alla difesa con almeno tre innesti. Via, pure, alla campagna abbonamenti che si aprirà ufficialmente martedì 11 giugno.

Andrea Baraghini