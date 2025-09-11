Il nuovo Conservatorio: "Trasloco nel 2027 con il Corelli a palazzo . Mazzini Marinelli"

A palazzo Guidi l’ufficio del direttore del Conservatorio Maderna Lettimi Gabriele Giampaoletti, 61 anni, si raggiunge dribblando le impalcature che riparano dalla caduta di calcinacci.

Direttore Giampaoletti, lei viene da fuori regione. Come si trova a Cesena?

"Bene, un ottimo conservatorio, una bella città e un gran teatro. Sono marchigiano, docente sassofonista. Mi coadiuva il vicedirettore Riccardo Tenesini, faentino, clavicembalista".

Quando sarà pronta la casa della Musica di via Sacchi di cui il Maderna Lettimi ha un gran bisogno?

"Contiamo di traslocare da qui, ultimati i lavori, per l’anno scolastico 2027-2028".

Ci spiega a che punto siamo con il percorso?

"Il comune ha effettuato i lavori del primo stralcio, di cui ha beneficiato anche la scuola media ospitata nel palazzo fino a qualche tempo fa. Come Conservatorio ci siamo aggiudicati poi un finanziamento con i quali potremo proseguire e completare i lavori. Nello specifico li abbiamo ottenuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca al sostegno delle istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, destinati all’ammodernamento strutturale e tecnologico. Potremo cosi’ beneficiare di un contributo di 2.947.390 euro".

Per coprire i lavori restanti fino al loro compimento?

"Esattamente".

Chi li avrà in capo?

"Il Comune di Cesena, mentre a noi spetta la rendicontazione".

Si dovrà marciare spediti per raggiungere il traguardo prefissato. Se ci fossero lungaggini?

"Il trasloco da questa sede a palazzo Guidi è un’operazione complessa, basti pensare ai pianoforti da trasportare o al grande organo il cui solo smontaggio si rivelerà problematico. Anche il trasferimento della Biblioteca non è un’operazione semplice. Non è dunque possibile traslocare durante le vacanze di Natale, per capirci. Serve più tempo, quindi se non si riuscirà a farlo nell’estate del 2027, si dovrà necessariamente slittare all’estate successiva, eventualità che naturalmente scongiuriamo perché il Conservatorio Maderna-Lettimi ha necessità di una nuova sede da molto tempo".

Nella Casa della Musica troverà posto anche il Corelli.

"Sì. Prima traslocheremo noi, poi l’istituto musicale cittadino. Sarà una gran cosa averli insieme a palazzo Mazzini Marinelli, scaturiranno ampie sinergie".

Il Conservatorio Maderna Lettimi sta traendo giovamento dalla fusione?

"Sì. La progettualità e l’operatività sono aumentate elevandosi di livello. Dal 1° gennaio 2024 i due Conservatori statali di Cesena e Rimini hanno formalmente cessato di esistere come singole istituzioni per lasciare il posto al nuovo conservatorio su doppia sede Cesena-Rimini: una novità assoluta nel panorama dell’Alta Formazione Artistico Musicale italiana, nel quale finora esistevano sedi distaccate di istituti, ma non doppie sedi con pari dignità e autonomia come in questo caso".

Quanti sono gli studenti iscritti?

"Ammontano a 368 studenti iscritti tra propedeutici e accademici di primo e secondo livello ai quali si aggiungono altri sessanta studenti dei corsi di base su Rimini. Gli insegnanti sono 85. Ci inorgoglisce avere registrato oltre duecento domande di ammissione da tutt’Italia e dall’estero. Gli stranieri sono 54, il 15%. Provengono da tutto il mondo: Messico, Georgia, addirittura Iran".

Il Conservatorio sta crescendo anche nella attività di ricerca?

"Sì. Già nell’anno accademico scorso sono stati attivati vari dottorati e siamo in grado di organizzare percorsi specifici per persone con disabilità".