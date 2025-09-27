Il nuovo Foro, cuore pulsante e vivo: "Anima la città e richiama turisti"

I nastri si stanno per sfilare. Un nuovo volto per il Foro Annonario di Cesena, che verrà inaugurato domani alle 15.30 alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta. Con l’inaugurazione del nuovo look prende il via il piano eventi curato da Via Bagutta Consulting, una quarantina di appuntamenti che si terranno da qui a dicembre 2026, in collaborazione con partner e associazioni locali. Domenica si comincia con il cabarettista Carlo Frisi, alle 15,30, e il Bimbobell show (alle 18). L’artista Basik – nome d’arte di Lucio Bolognesi, ‘street artist’ famoso in tutto il mondo – firma le opere d’arte che impreziosiscono gli interni con numerosi dettagli legati alla storia della città. La principale è il grande murale dipinto a mano dal lato di via Pescheria, ma sono evocativi anche i progetti artistici nelle scalinate dai lati di Piazza del Popolo e il soffitto di via Fattiboni. L’investimento complessivo è stato di circa mezzo milione di euro, con l’obiettivo principale di rendere il Foro nuovamente protagonista del centro storico di Cesena, come spazio aperto alla città e per la città. Per questo motivo i lavori si sono concentrati sulla grande piazza coperta, lavorando sulle finiture, gli arredi e la luce per esaltarne lo spazio; inserendo schermi interattivi per la promozione della città e del territorio e sistemi di automazione degli accessi e dei servizi per aumentarne il comfort e la sicurezza.

Sul sito www.alforocesena.it è già stato svelato al pubblico il nuovo nome commerciale ‘In Centro al Foro‘. "L’obiettivo che abbiamo dato ai professionisti che hanno seguito il progetto di riqualificazione – dice l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta – era quello di restituire al Foro il suo ruolo di cuore pulsante e punto di aggregazione vitale della città, proprio come era nella sua vocazione originaria. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto e di questo nuovo inizio, che rappresenta molto più di una semplice ristrutturazione: è l’espressione concreta del nostro senso di responsabilità verso la comunità di cui ci sentiamo parte integrante. Il Foro Annonario vuole tornare a essere un luogo di scambio, incontro e cultura".

Sempre domani si terrà l’attesissimo appuntamento il concertone di Radio Studio Delta live che farà ballare l’intera piazza del Popolo. Il concerto è a ingresso gratuito. Gli artisti si alterneranno sul palco di piazza del Popolo a partire dalle 20: da Aloia, Cioffi, DjNuzzle, Ivana Spagna, Michele Bravi, Nashley, Tancredi, Trigno, Betta Lemme, Crytical, Federica Abbate, MarLucas, Mida, Niveo, Simone Bernini e The Kolors. Ad aprire il concerto, proposto dal Comune di Cesena e da Radio Studio Delta Live saranno inoltre due artisti locali: Claudia Macori, cantautrice, chitarrista classica, concorrente di X Factor Italia (2009), e Filippo Rigoni, che all’età di 15 anni ha partecipato a Io Canto Generation, talent show su Canale 5.

"L’attesa cresce – commenta l’assessore allo sviluppo Economico Lorenzo Plumari – per la nostra città questo evento rappresenta, un grande ritorno. Il centro città sarà già animato sin dal mattino di domenica da iniziative culturali, mostre nelle gallerie d’arte del Ridotto e della Pescheria, e dalla tradizionale offerta enogastronomica delle attività locali.