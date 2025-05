Il nuovo lungomare di Ponente corre verso la fine dei lavori

Sono a buon punto i lavori del primo stralcio del nuovo lungomare nella zona delle colonie di Ponente. Alla foce del Canale Tagliata, nella sponda lato Cervia mancano soltanto le ultime rifiniture ed è stato portata avanti anche il lato Cesenatico. Lunedì sarà completata la posa delle lastre e venerdì cominceranno le operazioni per i getti di riempimento, prima di rifinire il rivestimento verticale e passare poi alle copertine. Martedì 3 giugno invece si comincerà con la rimozione delle palancole che andrà avanti per alcuni giorni e permetterà il riempimento del canale, con la rimozione del cantiere lato nord e la riduzione del cantiere lato sud. Avanzano i lavori su due degli stradelli che portano al mare e l’inaugurazione di questi due innovativi accessi al mare è prevista nei prossimi giorni, dopo l’installazione dell’attrezzatura sportiva. A svolgere i lavori è una Rti composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto: "Il progetto del Waterfront di Ponente è una delle opere più sentite dalla città ed è il culmine di un percorso di riqualificazione molto importante partito dalla realizzazione dei sottoservizi che nel 2021 hanno portato la rete fognaria in una zona dove non c’era. Adesso siamo vicini alle prime opere visibili".

g.m.