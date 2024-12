Il nuovo Museo Archeologico: "Lavori al via entro l’estate 2025"

Le case della cultura di Cesena. Serve il plurale, perché ormai assodato il fatto che non verrà realizzato un unico ‘Museo della città’, è pur vero che diversi altri ‘contenitori’ cittadini stanno cominciando a prendere forma, suggerendo un modello comunque potenzialmente in grado di attirare (molto) interesse.

Dunque la parola cruciale è ‘potenzialmente’, espressione che entro un paio d’anni dovrebbe lasciare il posto a riscontri più concreti. A fianco di Palazzo Oir, all’interno del quale sono iniziati i lavori che porteranno (nel gennaio del 2027?) alla realizzazione della nuova Pinacoteca Comunale, continua a restare in rampa di lancio l’altro grande progetto culturale cittadino, quello del Museo Archeologico che si svilupperà nell’area della Biblioteca Malatestiana.

Se ne parla da anni, fin da quando Christian Castorri, ora vicesindaco e assessore ai lavori pubblici nella seconda giunta Lattuca, copriva il ruolo di assessore alla cultura ai tempi del secondo mandato di Paolo Lucchi. Serve buona memoria, in effetti. Una memoria che era stata rinfrescata a febbraio quando, nel corso di una serie di incontri pubblici, era stato presentato alla collettività il nuovo assetto che dovrà avere il museo. "Sta per uscire il bando per la gara di appalto - ricostruisce Castorri – predisposto con l’intento di iniziare i lavori prima dell’estate del 2025 e ultimarli entro la fine del 2026. Sul tavolo c’è un investimento di 2 milioni e 890.000 euro, ben diversi rispetto ai 500.000 dei quali si parlava nei primi tempi. Serviranno 10 anni da quando il tema è entrato in agenda? Magari sì, ma nel frattempo arriveranno a compimento anche tanti altri progetti che riguardano il mondo della cultura cittadino, come quello della pinacoteca a Palazzo Oir o della Casa della Musica a Palazzo Mazzini Marinelli. Il tutto senza dimenticare la nuova vita di Casa Bufalini e il completamento del terzo lotto della Biblioteca Malatestiana, entrambi già acquisiti".

Parlando di Malatestiana, torna attuale il progetto del Museo Archeologico , che sarà legato da un unico percorso di visita alla parte storica della Biblioteca.

"L’accesso da piazza Bufalini sarà il primo, nuovo, biglietto da visita – prosegue Castorri – al quale aggiungeremo allestimenti accattivanti, caratterizzati dalla valorizzazione delle pavimentazioni storiche emerse in città e del grande patrimonio artistico che racconta il nostro passato. Il tutto impreziosito dall’utilizzo delle dotazioni tecnologiche ormai imprescindibili".

Il progetto parla di 11 sezioni tematiche e della valorizzazione, tra le altre cose, dei Missoria, del mosaico rinvenuto in via Strinati che riproduce una pantera e della ‘venere di Borello’, che va bene, non sarà quella del Botticelli, ma è comunque la testimonianza del fatto che anche la storia può e deve essere raccontata attraverso i suoi reperti. Non semplicemente da dietro una teca e con una didascalia appicciata da qualche parte. I tempi cambiano, così come i modi di avvicinarsi all’arte. Cesena, anche per questo aspetto (come per quello inerente la sicurezza e la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria), ha in mano la palla che può cambiare le sorti dell’incontro. Il momento è irripetibile, le aspettative sono alte, le opportunità ancora di più. Guai a sprecarle.