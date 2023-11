Il nuovo parroco si sente male sull’altare

Si sente male sull’altare mentre celebra la messa. E’ successo l’altra mattina alle 8,45 a don Sauro Bagnoli nuovo parroco della unità di Gambettola, Bulgaria e Bulgarnò, per un totale di 12 mila fedeli. Il fatto è successo mentre don Sauro, 66 anni, stava celebrando nella chiesa intitolata a S. Egidio Abate la messa mattutina: subito dopo il vangelo le persone presenti in chiesa hanno visto don Sauro in difficolta e poco dopo lui stesso con un gesto della mano ha chiesto aiuto. Subito sono accorsi molti dei fedeli presenti in chiesa, don Sauro è stato disteso a terra vicino all’altare e subito è stato allertato il soccorso del 118. Al Bufalini dopo gli accertamenti sanitari il parroco è stato dimesso in giornata con una prognosi di riposo per Covid. Don Sauro Bagnoli è giunto a Gambettola il 22 settembre scorso, in precedenza era stato dal 2010 parroco della Parrocchia di S. Maria Goretti nel quartiere Madonnina di Cesenatico.