Il nuovo Pd di Gozzoli: "Vogliamo riportare il partito a Sarsina dopo l’assenza alle urne"

Saranno una quindicina i membri della nuova segreteria del Pd cesenate che verrà resa nota dal segretario di federazione Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico. A proclamarlo è stata l’assemblea 120 delegati, che ha eletto anche Luciana Garbuglia presidente dell’assemblea territoriale e Francesca Castagnoli nel ruolo di tesoriera.

Tra i primi problemi che si troverà ad affrontare la nuova segreteria capitanata da Matteo Gozzoli figura la copertura delle caselle vuote nelle segreterie dei circoli, che storicamente assicurano la presenza capillare del partito nel territorio comprensoriale: fra queste ci sono Borello, Rubicone e Sarsina.

Quella di Sarsina, in particolare, è una situazione di criticità annosa che è clamorosamente precipitata nel 2024, quando alle elezioni comunali il Pd e il centrosinistra sarsinati, fatto senza precedenti nel territorio, non hanno presentato un candidato a sindaco e una lista alle elezioni vinte senza concorrenza dal centrodestra del rieletto sindaco Enrico Cangini.

"Lavoreremo per assicurare la nostra presenza politica in tutte le zone del comprensorio - dichiara il segretario di federazione Matteo Gozzoli - e per consolidare l’impegno politico. I tesserati, stando ai dati odierni della campagna di tesseramento, sono stazionari, attorno ai 2.100 e l’obiettivo è quello di aumentarli, coinvolgendo in particolare i giovani".

Il 19 giugno scorso la segreteria riunita al teatro Dolcini a Mercato Saraceno ha proclamato Gozzoli segretario territoriale del Pd cesenate con l’87,62% dei consensi ottenuti attraverso il voto degli iscritti che si è svolto nei circoli dal 28 maggio al 13 giugno. L’altro contendente a segretario territoriale, Alessandro Pilotti, ha ottenuto il 12,38% dei consensi.

La minoranza che ha sostenuto Pilotti ha scelto di ribattezzarsi ’Pd dal basso’ e si sta ponendo in un’ottica non antagonistica all’interno del partito, tant’è vero che dichiara l’apprezzamento per alcune delle prime scelte effettuate dal neo segretario Gozzoli.

"Innanzitutto la nomina a tesoriera di Francesca Castagnoli, la prima donna in questo ruolo nel partito in Emilia-Romagna – osserva Pd dal basso – , segno di un Pd che fa della parità di genere un tema centrale. Inoltre il segretario ha sostenuto, facendolo approvare a larghissima maggioranza, un ordine del giorno che riafferma che le nomine in società partecipate devono essere ispirate a criteri di competenza, merito e capacità come indicato nello statuto regionale e che invita elette ed eletti ad evitare il cumulo di incarichi, il conferimento di un terzo incarico consecutivo nonché ad individuare, ove possibile, l’attribuzione della presidenza degli enti nel rispetto della parità di genere.

"Nel nostro territorio – afferma Pilotti – ci sono casi di esponenti del Pd con cumulo di incarichi, che andrebbe evitato". La minoranza del Partito Democratico ha eletto un componente di assemblea regionale, 18 componenti di assemblea territoriale e sei di direzione.

"Ma non entreremo a far parte della segreteria che affiancherà Gozzoli – mette in luce Pilotti –, tuttavia rivendichiamo il nostro contributo nell’elezione dei segretari di circolo e comunali. Pd dal basso che non sarà una corrente ma un’area di servizio al partito e ci auguriamo che il documento precongressuale dei Giovani Democratici sottoscritto dal segretario sia il punto di riferimento di come sarà organizzato il partito nel territorio".