Il nuovo ponte di viale Roma intitolato a Giulio Capiozzo

L’amministrazione intitola diversi luoghi pubblici a personalità del passato ed eventi storici. Il percorso è iniziato e per arrivare a compimento si deve sempre trovare il parere favorevole della Prefettura.

Nelle scorse settimana è diventata ufficiale l’intitolazione del ponte in legno sulla Ciclovia del Pisciatello in corrispondenza di Bagnarola a Renzo Baredi, maestro elementare, consigliere comunale e personalità amatissima da tutto il quartiere, che nel corso della sua vita lo ha sempre apprezzato per l’attività a favore della collettività.

Nei giorni scorsi è giunto il parere favorevole anche per intitolare l’area verde di fronte alla stazione, tra via Crispi e via Gaza, a Parco vittime delle foibe. E’ giunto anche il via libera per intitolare il nuovo ponte di viale Roma a Giulio Capiozzo (nella foto), batterista e musicista che ha scritto la storia della musica italiana, fondatore insieme a Demetrio Stratos degli Area.

Manca, invece, ancora l’autorizzazione della Prefettura ad intitolare la passeggiata del Molo di Levante al poeta Ferruccio Benzoni, intellettuale giunto alla ribalta nazionale.

Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così: "Abbiamo iniziato da mesi un lavoro importante e molto ampio sul tema delle intitolazioni. Alcuni suggerimenti sono arrivati dai comitati di zona, dalle famiglie, dai cittadini con le raccolte firme, ma ognuna di queste intitolazioni che abbiamo portato avanti risponde sempre alla volontà di una città che non dimentica mai, desiderosa di ricordare il passato, tramandarlo, provare a tenerlo vivo anche grazie a dei simboli".

g.m.