Il nuovo presidente di Italia Viva è Alberto Ricci

Alberto Ricci (nella foto) è stato eletto presidente di Italia Viva a Cesenatico. Il partito alla prima assemblea ha deciso di puntare sulla linea verde e per acclamazione ha scelto Ricci, che, quando era ancora studente, si era avvicinato ai Giovani Democratici. In una nota Italia Viva annuncia di voler "dare una scossa" all’immobilismo in cui si trovano alcune aree strategiche della città, come la Vena Mazzarini, l’area Ex Nuit, le colonie di Ponente e il progetto delle terme previste nell’area adiacente al Parco di Levante.