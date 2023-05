Il nuovo ristorante stellato ’Celèstia’ apre i battenti tra arredi marinari e piatti di pesce

Oggi s’inaugura ufficialmente un nuovo ristorante stellato. Dopo l’anteprima riservata alle autorità della scorsa settimana, questa sera apre i battenti il ’Celèstia’, un nuovo locale situato in viale Trento, guidato dallo chef stellato Gianluca Renzi e dal socio Julisan Ramoz.

L’interno del ’Celèstia’ è caratterizzato da ambienti raffinati, con una sala principale, una sala ovale, una sala rotonda ed uno spazio dove è possibile gustare i piatti su un bancone che è un’opera d’arte e dialogare con lo chef e la sua brigata mentre lavorano dal vivo. Appena entrati nel nuovo ristorante si ha la sensazione di essere circondati dal mare, con le pareti il cui colore e lo stesso materiale richiamano la sabbia, alcuni arredi ricordano i colori dell’acqua di mare e altri elementi hanno il colore degli scogli.

Le sale possono anche essere riservate ed in quella ovale c’è un tavolo anch’esso artistico, modulabile, che può anche essere diviso in più parti, a seconda del numero di persone e delle volontà dei clienti. Materiali di pregio e luci importanti, contribuiscono ad arricchire una ’location’ unica, dove molta attenzione è stata dedicata ai dettagli. Per un locale dove la faranno da padrone i piatti di pesce, c’era da aspettarsi un’ambientazione marinara, tuttavia lo studio architettonico qui ha fatto la differenza, perchè si tratta veramente di ambienti unici che rifiutano la banalità.

Il giovane chef Gianluca Renzi a soli vent’anni faceva già parte dello staff dello chef Heinz Beck a ’La Pergola’ ristorante da tre stelle Michelin ed è reduce dalla gestione del ristorante ’I Portici’ di Bologna, dove ha sempre confermato la stella Michelin. E l’obiettivo dichiarato per il nuovo locale è chiaro: portare un’altra stella anche a Cesenatico.

g.m.