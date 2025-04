Il nuovo supermercato assume tre disoccupati

Taglio del nastro ieri mattina in piazza Tito Maccio Plauto del nuovo supermercato Despar gestito dalla famiglia Baccini, presente da oltre 150 anni in centro a San Piero in Bagno con il proprio storico punto vendita. Alla mattinata di festa c’è stata una grande partecipazione e oltre alla comunità erano presenti: il sindaco di Sarsina Enrico Cangini, il vicesindaco Gianluca Suzzi e gli assessori della giunta comunale, Mauro Fabbretti e Mauro Freschi, rispettivamente presidente e direttore della Bcc di Sarsina, Giuseppe Crociani e Paolo Rossi, presidente e responsabile dell’Area Valle del Savio di Confcommercio Valle del Savio, il parroco don Rudi Tonelli, i titolari dei supermercati Baccini Giuseppe e Tiziana, oltre a Marco Baccini, già conosciuto come sindaco del Comune di Bagno di Romagna e che ha curato il progetto. Presente anche Andrea Tonello, capo area vendite affiliati Despar Nord Emilia-Romagna.

"La nostra vicinanza e stima per la Comunità locale ci ha portato convintamente a puntare sul tessuto sociale ed economico locale. Abbiamo assunto orgogliosamente 5 nuovi collaboratori, 3 ragazze e 2 ragazzi, dando fiducia a 3 giovani disoccupati residenti di Sarsina. D’altro canto, abbiamo voluto coinvolgere imprese e artigiani locali nelle opere di ristrutturazione, impiantistiche e di allestimento interno, e abbiamo rafforzato il legame che già ci legava con la locale BCC di Sarsina" ha spiegato Marco Baccini, ex sindaco del vicino Comune di Bagno di Romagna e oggi rappresentante del nuovo progetto della famiglia Baccini.