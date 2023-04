Il ‘nuovo’ teatro Verdi festeggia 20 anni di attività

Stasera il teatro Verdi celebra vent’anni di attività, il nuovo corso del locale che risale al 1874. "Ripercorrendo a ritroso la storia di questi 20 anni - spiega il gestore Andrea Rossi - mi viene subito spontaneo ringraziare i tanti compagni di viaggio che, dal 2003 ad oggi, hanno fatto parte di questo progetto, portando tutti un loro prezioso contributo. Penso ai fratelli Pagliarani, a Luigi, a Mazzocchi, ai soci dello studio Ferretti con Aldo, Pietro, Maurizio e Gianni Comandini. Assieme a Maicol Ucci, il mio socio e amico di questi ultimi anni, tutti mi sono stati vicini nelle tante sfide del nuovo millennio, alcune vinte altre perse". "Ripensando a quell’aprile del 2003 quando partì la mia avventura al Verdi - apre l’album dei ricordi Rossi - la prima cosa che mi viene in mente è un aneddoto che oggi mi fa sorridere: eravamo pieni di entusiasmo, ma forse ancora un po’ inesperti e allora, dopo mesi e mesi di lavori frenetici, pianificazioni e massima cura dei dettagli, a mezz’ora dall’apertura, eravamo ancora tutti lì a stampare ed appendere i fogli con listino prezzi di ingresso e le drink-card… Un altro ricordo è quello dell’app che, con il solito spirito pionieristico, realizzai insieme a Fabio Zaffagnini, Gabriele Garavini e ‘Cisko’ circa dieci anni fa, forse in tempi ancora un po’ prematuri. La chiamammo ‘Zanza’, in onore del leggendario playboy riminese. Si trattava di un’app d’incontri per favorire le relazioni all’interno del Teatro Verdi. Funzionava un po’ ad intermittenza e qualche pasticcio lo combinò…". "Nel corso di questi anni, però, abbiamo avuto tante soddisfazioni, come la convention di Ikea Italia o come il primo spettacolo di cabaret con il grande Diego Abatantuono e la puntata di Colorado Cafè. Sul palco del teatro Verdi, nel corso di questi 20 anni, si sono avvicendati tanti apprezzatissimi artisti che hanno contribuito ad arricchire l’offerta culturale della città di Cesena. Ma l’aspetto che mi sta più a cuore è quello delle relazioni: sotto i nostri loggioni, tra baci e promesse, sono sbocciati tanti amori e, in alcuni casi, sono nate anche delle famiglie. E la cosa più bella, quando mi guardo indietro, è proprio questa: aver regalato delle emozioni indimenticabili e far parte, in qualche modo, dei ricordi della gente". Per il futuro Rossi pensa al Verdi ancora come punto di riferimento per il divertimento, ma anche con collaborazioni con il mondo dell’associazionismo e della solidarietà, ed in rapporto di vicinanza e collaborazione con il Bonci.