"Il paesaggio è la nostra risorsa più importante"

Da oggi fino al 3 settembre l’Unione Valle del Savio propone a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno una prestigiosa edizione speciale della Scuola di Paesaggio "Emilio Sereni": dal titolo "Paesaggi in transizione ambientale, digitale culturale - Sostenibilità, tecnologia, turismo". Temi di stretta, se non scottante, attualità, che verranno affrontati sotto la direzione scientifica di Alessia Morigi, docente di Archeologia del Paesaggio dell’Università di Parma e Presidente della Società di Studi Romagnoli e con l’organizzazione a cura dell’Istituto "Alcide Cervi", dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e dell’Università di Parma. La sessione di oggi inizierà alle 10, con i saluti Monica Rossi, sindaca di Mercato, poi di Albertina Soliani, Presidente Istituto "Alcide Cervi", Paolo Andrei, Magnifico Rettore dell’Università di Parma, Marino Mengozzi, Vicepresidente Società di Studi Romagnoli, Sandra Zampa, senatrice e Marco Baccini, sindaco di Bagno di Romagna e assessore dell’Unione con delega al Turismo. Tanti gli studiosi, docenti universitari e pure tecnici (ben oltre un centinaio gli iscritti anche dalla Toscana, dalla Emilia, dalla Puglia, ed altri che si collegheranno in videoconferenza) che parteciperanno e che interverranno in rappresentanza delle loro istituzioni, a cominciare da Vito Mancuso, noto teologo e filosofo dal titolo che, in mattinata, alle 11,30 terrà una lectio magistralis "Ciò che passa, ciò che rimane. Per una transizione da esseri umani".

Sindaca Monica Rossi, come mai la scelta di Mercato per questo importante evento? "E’ un orgoglio e un onore - commenta Monica Rossi, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Valle Savio – poter ospitare questo interessante progetto di alta formazione culturale e anche turistico che vede mobilitata anche finanziariamente tutta l’Unione, che ringrazio". "Abbiamo colto al volo – aggiunge - questa prestigiosa opportunità, tenendo conto che si tratta di evento itinerante, mai tenuto qui in Romagna, dove per tre giorni politica, tecnici e studiosi si confronteranno su temi importanti, e nella stesso tempo offrire l’opportunità di far conoscere il bellissimo territorio romagnolo ad un’ampia platea, tre giorni di condivisioni e di buon vivere"

Il Comune è socio di "Casa Cervi", la docente Alessia Morigi è di Mercato Saraceno, come il vice presidente degli "Studi Romagnoli" Marino Mengozzi, cos’altro lega Mercato a questa manifestazione? "E’ una grande soddisfazione che questo evento abbia riscosso moltissimo interesse e siamo sicuri che questo porterà linfa vitale a tutto il nostro territorio a partire dal comparto turistico che ci sta molto a cuore. Poi il tema ruota attorno al paesaggio; come Comune stiamo lavorando al Pug (Piano urbanistico generale) lo strumento di pianificazione e governo del territorio e mai come in questo momento abbiamo bisogno di rivedere le coordinate per una corretta gestione e pianificazione futura del territorio, rispetto al quale dopo l’alluvione del maggio scorso stiamo pagando un prezzo molto alto".

Edoardo Turci