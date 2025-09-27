Il Palermo punta già a scappare. Mignani: "Stimolante, proviamoci"

Dopo aver strapazzato una corazzata a domicilio, il Venezia, il Cesena si accinge ad affrontarne un’altra in un Manuzzi che si preannuncia pieno come nelle occasioni da non perdere, anche se la gara partirà nel silenzio della Curva Mare, per i primi trenta minuti, in segno di protesta contro la fidelity card. Oggi pomeriggio il match clou della serie B andrà in scena proprio al Manuzzi, dove arriverà l’ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi. Uno scontro diretto al vertice, mentre l’altra squadra del terzetto in vetta, il Modena, giocherà domani col Pescara. Sulla carta quello tra Cesena e Palermo non sarà un match interlocutorio con i siciliani che cercheranno l’inizio di una marcia trionfale che li porti dritti in serie A da favoritissimi messi insieme senza badare a spese. Ma il Cesena di Michele Mignani sinora non ha perdonato, con l’eccezione dei 5 minuti di ordinaria follia nella fase finale del confronto interno con l’Entella.

"Affrontiamo una squadra dai valori importanti, zeppa di giocatori da categoria superiore, con un’organizzazione di gioco invidiabile e guidata da un allenatore che dà mentalità vincente. Un match durissimo, al limite. Proveremo a fare risultato in questa seconda partita contro formazioni sulla carta superiori e perciò stimolanti in una cornice di pubblico molto bella".

Il tecnico genovese non nasconde le difficoltà dell’impegno, non sarà il Palermo affrontato a maggio dal miglior Cesena della scorsa stagione. Da allora tanti sono stati i cambiamenti delle due formazioni. "Loro – va avanti Mignani – sono cambiati parecchio, quando sono venuti al Manuzzi non attraversavano il momento migliore della stagione e ne approfittammo. Ora sono diversi per mentalità dopo il cambio dell’allenatore, Inzaghi lo scorso anno ha vinto il campionato col Pisa. Noi abbiamo cambiato di meno, è rimasta la stessa conduzione tecnica, si è mantenuto il nucleo di base su cui sono stati inseriti alcuni tasselli. Ma sono passate solo 4 giornate, è presto per tentare di trarre conclusioni. Certo, elementi di riflessione arriveranno dopo aver affrontato le due formazioni più forti del campionato assieme al Modena". La cooperativa del gol risponde alla grande alle individualità di Inzaghi, sinora ben 7 giocatori bianconeri sono andati in gol, un record. "Conta lo spirito di squadra, l’attaccante vuole fare gol perché è il suo compito ed il difensore cerca di dare una mano sul piazzato. E’ per me motivo di grande soddisfazione perché fare gol aumenta l’autostima".

Buone notizie dall’infermeria. Si sono ripresi tutti, compreso Magni, con l’eccezione di Frabotta. "Per lui sono necessari ancora alcuni giorni di riposo e cura, mentre gli altri sono disponibili dopo aver affrontato piccoli problemini che ci stanno a seguito di gare molto tirate". Ci sarà da verificare lo stato di tutti in vista anche del match ravvicinato in programma per martedì sera a Frosinone. A volte Mignani sorprende, ma di solito non cambia granchè dopo gare positive come quella del Penzo. Diao è la scommessa importante. "Gioca da poco coi grandi, ci crediamo molto. Abbiamo quattro attaccanti moderni, compatibili uno con l’altro. Diao ce la sta mettendo tutta per dimostrare le proprie qualità e caratteristiche, deve avere pazienza e perseverare dando il massimo anche in allenamento perché ha tutto per diventare un attaccante importante". Il Palermo, invece, dovrà fare a meno di Ranocchia infortunato.