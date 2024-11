Il panettone diventa salato col formaggio di fossa

Il tradizionale panettone milanese con canditi e uvetta sta trovando sempre più versioni lasciando spazio alla fantasia. Gianluca Casadei, pasticcere gambettolese, ne propone sei in versione dolce, con prevalenza di ingredienti romagnoli (tra i quali l’armellina, il seme dell’albicocca che un tempo veniva utilizzato al posto delle mandorle) e per confezionarli usa tele stampate e una confezione impreziorita dalla riproduzione di un’opera del pittore cesenate Romano Buratti.

Ma la fantasia di Gianluca Casadei non conosce limiti e in occasione del 35° anno di attività della pasticceria di Gambettola, propone anche il panettone salato, con ingredienti che valorizzano il nostro territorio: pere IGP Romagna macerate nel Sangiovese al posto dei canditi, squacquerone al posto del burro e l’aggiunta del formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone. Lo ha presentato due mesi fa a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, alla manifestazione ‘I dolci lievitati regionali a lievito madre fresco’ organizzata dall’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ottenendo un grande successo. Gianluca Casadei, infatti, è un acceso sostenitore dell’uso del lievito madre che, assicura, "garantisce una maggiore naturalezza ai prodotti".

pa.mo.