Il Pantheon aiuta gli alluvionati

Sono 211.647 gli euro raccolti per l’Emilia Romagna grazie agli ingressi al Pantheon di Roma. "I numeri di agosto degli ingressi al Pantheon confermano la scelta di introdurre il biglietto a pagamento. Quasi 280mila i visitatori, circa 50mila in più rispetto a luglio, per un incasso che supera il milione di euro, con una crescita di circa 150mila euro sul mese precedente". Lo ha dichiarato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Grazie agli introiti ricavati, sarà possibile proseguire nella sua valorizzazione, sostenere opere di solidarietà e contribuire alla ricostruzione dei territori alluvionati.