Il papà dei camminatori spegne 93 candeline

A Cesenatico c’è un uomo speciale che martedì compirà 93 anni. Si chiama Carlo Riganti ed è tra i camminatori più incalliti del territorio. Carlo, nato il 5 marzo 1931, nell’aprile 2002 era già un ultrasettantenne in pensione quando fondò il gruppo Cesenatico Cammina assieme al medico Mauro Palazzi e all’artigiano Enzo Civita. Da allora sono trascorsi ventidue anni, le candeline da spegnere sono sempre di più, tuttavia, come raccontano gli stessi componenti odierni del gruppo che conta una trentina di aderenti, Carlo Riganti è tutt’ora la roccia di questo sodalizio di uomini e di donne uniti dalla passione per le camminate chilometriche serali, alle quali partecipano tutto l’anno.

I camminatori e gli appassionati di walking si ritrovano due volte a settimana al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma, nel centro di Cesenatico, per Cesenatico cammina, un progetto che prevede uscite serali tutti i lunedì e i giovedì, con ritrovo alle 20.30. La proposta è di partecipare a camminate della durata di circa due ore, che fanno tanto bene alla salute, prevengono malattie cardiocircolatorie e metaboliche, riducono gli effetti della vecchiaia e l’indesiderata pancetta. La partecipazione alle camminate è gratuita e aperta a tutti.

Nella stagione estiva cambia soltanto il luogo di ritrovo, l’ingresso principale del Parco di Levante dove ci sono l’ospedale Marconi e la parrocchia di Boschetto.

Il referente è Fausto Lugaresi, che assieme agli altri camminatori dedica un buon compleanno alla roccia Carlo Riganti: "Noi tutti siamo molto legati alla nostra roccia, perchè è unico e gli vogliamo bene. Per noi è un esempio da seguire, in quanto interpreta la passione per lo sport e le camminate, come occasione per stare insieme all’insegna del benessere. I suoi 93 anni portati alla grande, sono un modello da seguire".

g.m.