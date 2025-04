Il Papa e Fratel Michele. L’ultimo abbbraccio

Più di una decina d’anni Fratel Michele Falzone, l’eremita di Sant’Alberico, poco prima di morire all’età di 51 anni, ha conversato per una decina di minuti con Papa Francesco (foto) al quale ha donato un quadro di Alberto Angeli di Mercato Saraceno, raffigurante Gesù e Papa Francesco che dialogano seduti su una panchina con accanto San Francesco d’Assisi. Accadde questo ai primi di gennaio 2014 nell’ambito della tradizionale udienza del mercoledì, nell’ambito di una delegazione di cittadini (55 per la precisione) delle parrocchie di Balze e Verghereto ricevuta dal Santo Padre per i ringraziamenti in merito alla costante e rinnovata tradizione balzerana di donare il brillante muschio per il presepe natalizio della Città del Vaticano.

Fratel Michele raccontò di quella cordiale conversazione con Papa Francesco: "Non ci speravo e poi una volta davanti a lui ho parlato delle mie precarie condizioni di salute. Mi ha abbracciato, confortato e incoraggiato a non perdermi d’animo e avere fede". "Poi - aggiunse Fratel Michele - quando gli ho consegnato il quadro ha esclamato con la sua verve: ‘Oh finalmente un quadro che si capisce! A volte ricevo quadri che non si capiscono’". Un incontro breve ma di grande significato sia sul piano religioso, sia umano tanto imprevisto quanto straordinario. "Sei sereno?", gli chiese il Santo Padre alla fine del colloquio. E Fratel Michel: "No, sono felice, perché fra poco sarò da Dio"; si spense due settimane dopo nella clinica Toniolo, a Bologna dove era ricoverato per una male incurabile.

Edoardo Turci