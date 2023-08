Il paradosso del progetto stazione Appaltato, ma in bilico gli 11 milioni

di Andrea Alessandrini

Sono stati affidati dal Comune di Cesena i lavori per quello che la giunta di Enzo Lattuca considera il gioiello degli interventi presentati dall’amministrazione comunale che hanno intercettato i fondi del Pnrr, per oltre 70 milioni di euro. Per una coincidenza, che tuttavia si spera non si riveli beffarda. la comunicazione giunge simultaneamente a quella, tenuta separata, che gli undici milioni elargiti dal piano nazionale per la rigenerazione dell’area, insieme ad altri importi elargiti per opere di minore spesa figurerebbe tra i cantieri a rischio di sottrazione delle risorse del Pnrr in seguito alla stretta governativa.

La notizia bella. La Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova autostazione al Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro ’Cons. Coop di Forlì’ per un importo di oltre sei milioni di euro. Laditta esecutrice sarà Clas. Soc. Coop"

"Con questa prima aggiudicazione nel quadro dell’ampio progetto – spiega il sindaco Enzo Lattuca– si avvia una ulteriore tappa del percorso che ci consegnerà la nuova area Stazione: entro fine anno Cons.Coop presenterà il progetto esecutivo. Infrastrutture verdi, più spazi fruibili, accesso sostenibile alle scuole, stazione ferroviaria e velostazione sono i cardini dello spazio da rigenerare in un’area frequentata da ottomila studenti. L’investimento totale è di 11 milioni a cui si sommano le risorse destinate alla creazione delle nuove sedi di CesenaLab e del Centro per l’impiego all’interno dell’ex Fricò suddivisi in due interventi: il primo sull’autostazione tra viale Europa e piazzale Karl Marx, il secondo – da aggiudicare – che riguarderà la rigenerazione urbana di piazzale Marx.

Più volte il sindaco ha indicato nell’area della stazione quella in cui nel decennio che Lattuca spera di avere a disposizione col consenso degli elettori può diventare lo spazio più importante da rigenerare per elevare livello della qualità urbanistica della città.

Sempre dal sindaco Enzo Lattuca arriva tuttavia anche la conferna che ci sono una serie di interventi del comune di Cesena finanziati dal Pnrr a rischio di sottratta copertura finanziaria, in seguito alla rimodulazione delle risorse piano nazionale di ripresa e resilienza destinata a Comuni e Regioni, che comporterebbe un taglio di 16 miliardi

di euro. I governatori della Regione, allarmati per i progetti da realizzare che potrebbero saltare, alcuni già in fase esecutiva, hanno inviato una lettera al ministro della Coesione con delega al Pnrr Raffaele Fitto.

"La lettera dei governatori parla da sola –afferma il sindaco Enzo Lattuca–. Stiamo parlando di progetti che per il nostro Comune, come quello dell’autostazione, risultano addirittura affidati e confidiamo che verranno messe a disposizione tutte le risorse precedentemente destinate. Non oso immaginare uno scenario diverso, con i contratti già sottoscritti con le ditte".

"Gli interventi del comune di Cesena a rischio di copertura finanziaria resi noti dall’amministrazioen comunale sono i seguenti: rigenerazione dell’area della stazione (11 milioni), ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuolamedia di viale della Resistenza (990mila euro), pista ciclabile di Borgo Rose (418mila euro), migliorie a viabilità e sicurezza nei quartieri (250mila euro),adeguamento degli impianti dello stadio (170mila euro) e altre opere di importi minori ai 100mila euro per opere di ediliza scolastica come l’impianto di illuminazione della scuola media di Borello, la scala esterna della scuola A.Frank, la sostituzione degli infissi della scuola di Torre del Moro". Sono una decina per importo totale di circa 14 milioni di euro.