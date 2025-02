Il parcheggio del Cubo diventa riservato al personale scolastico

Il parcheggio del ‘Cubo’ sarà dedicato al personale scolastico. Comune e Provincia, di concerto con le dirigenze del liceo classico ‘Monti’ e del linguistico ‘Alpi’ hanno deciso di adottare una nuova - ennesima – strategia per tentare di tenere alla larga degrado e microcriminalità da una delle zone più sensibili della città, anche per via della frequentazione quotidiana di migliaia di studenti. Dunque quello che fino a oggi è sempre stato (anche) un bivacco per personaggi male assortiti impegnati in attività quanto meno nebulose, a partire da marzo diventerà uno spazio a uso esclusivo di chi lavora nel mondo della scuola. Le persone autorizzate ad accedere al parcheggio della struttura, attraverso l’utilizzo di un badge, saranno così le uniche a poter azionare il cancello metallico installato la scorsa estate all’ingresso della rampa, aprendolo e chiudendolo subito dopo il loro passaggio.

A questa novità si aggiunge il fatto che il cortile interno del ‘Cubo’ nel quale sono collocate le scale che scendono verso lo stesso parcheggio, è già delimitato da una serie di cancellate che il personale scolastico apre e chiude in concomitanza con l’inizio e la fine dell’orario di utilizzo della struttura. Il che vuol dire che dal prossimo mese le intrusioni illegittime in zona dovrebbero essere eliminate. O quanto meno drasticamente contenute. La decisione arriva dopo tantissime segnalazioni e richieste d’aiuto che nel corso degli anni hanno sempre mantenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica su un luogo nel quale molti non si sentivano al sicuro, soprattutto in certe fasce orarie. E’ anche l’ennesima strategia adottata dall’amministrazione, che nel corso del tempo aveva già attuato altri interventi, in effetti mai risolutivi. "La soluzione individuata – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ci è parsa la più logica, se consideriamo, da un lato, che su un totale di 75 posti auto 60 sono attualmente utilizzati da abbonati (56 di questi fanno parte del personale scolastico) e, dall’altro, che le vie di esodo del parcheggio si affacciano sul cortile interno della scuola. L’obiettivo è dunque quello di migliorare la fruibilità dell’immobile, soprattutto da parte della popolazione scolastica, anche in funzione degli aspetti legati alla sicurezza e al corretto utilizzo degli spazi comuni e degli ambienti esterni". Luca Ravaglia