Il parcheggio sotterraneo resterà chiuso alla sera

Matteo Venturi, capogruppo di minoranza a Longiano, ha segnalato questa delibera di giunta affissa in albo pretorio, già in vigore e che farà sicuramente discutere. Dice Venturi: "L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parcheggio sotterraneo di Longiano alla sera sito dietro al palazzo municipale, in pieno centro storico e di vietare la sosta ai ciclomotori anche durante il giorno. In pratica consentire la sosta alle sole autovetture cat. M e cioè veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. Poi interdire la sosta dei veicoli nelle ore di chiusura del parcheggio; consentire la sosta, nelle ore di chiusura, ai soli veicoli di proprietà dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato e sportive, da collocarsi negli appositi spazi delimitati da segnaletica di colore giallo". Nella delibera viene anche spiegata la motivazione: "Il parcheggio denominato piazza 11 ottobre 1944 è stato sistemato e riqualificato anni fa e nell’occasione sono stati creati 127 stalli complessivi ad uso parcheggio pubblico, distribuiti su due livelli con ingresso da via Oberdan e da via Circonvallazione. Il parcheggio posto al primo livello è fruibile dagli utenti della strada mediante due accessi uno pedonale e uno per i veicoli, con ingresso da via Circonvallazione, il cui accesso, però, è interdetto durante le ore notturne da cancelli che vengono regolarmente chiusi all’orario stabilito. La sosta dei veicoli nel parcheggio posto al primo livello è consentita durante le ore diurne, per 56 autovetture. Ultimamente il parcheggio di uso pubblico al primo livello viene usato principalmente come ricovero di veicoli di proprietà privata, occupando posti per cittadini e turisti che si recano a Longiano per usufruire dei servizi che il capoluogo offre".

Ermanno Pasolini