"Il Partito democratico è unito come la giunta"

E’ una voce del tutto infondata, quella diffusa dal consigliere comunale di opposizione Emiliano Paesani, che ci sarebbe uno scontro in atto nella giunta e nel Pd. "Il Partito democratico di Gambettola – scrivono in un comunicato Letizia Bisacchi (sindaco) Serena Zavalloni (assessore) e Pietro Pierantoni (segretario) - è unito così come lo è l’attuale giunta, e ribadiamo che in questi giorni siamo concentrati e impegnati in fatti ben più importanti, fra cui le scosse di terremoto che stanno interessando il nostro territorio, per pensare alle rappresentazioni fantasiose che il consigliere della minoranza ha avanzato di recente".

Infatti Paesani, ex candidato sindaco alle ultime comunali, aveva detto che nella giunta guidata dalla sindaca Bisacchi, ed anche dentro al Pd, ci sarebbe una spaccatura in atto per le differenti posizioni nell’elezione del segretario nazionale. La Bisacchi e Pierantoni sarebbero sostenitori di Bonaccini, mentre Zavalloni appoggerebbe Elly Schlein. "Nel Pd ciascun iscritto e simpatizzante può schierarsi per le idee e la figura che più lo rispecchiano. Ciò non significa spaccarsi o creare fratture a livello politico. In un partito ’democratico’ come il nostro, risulterebbe strano se tutti la pensassimo allo stesso modo o parteggiassimo per un solo candidato".

Vincenzo D’Altri