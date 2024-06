Il passato tra tradizioni e poesie romagnole

La curiosità degli studenti della classe quinta della scuola primaria è nata dal voler scoprire l’origine del nome della loro scuola: "Giovanni Montalti". Un approccio inusuale allo studio e alla poesia, ha fatto sì che scattasse la scintilla della curiosità e ci si ponesse tante domande. Gli studenti nella loro ricerca, ogni volta scoprivano notizie nuove, ciò faceva aumentare il loro interesse e, la loro emozione per il nuovo che si aggiungeva. La domanda che si sono posti è: la nostra scuola è intitolata col nome del poeta Giovanni Montalti, ma chi è questo poeta? Perchè ha ricevuto così tanta importanza da intitolargli una scuola? Giovanni Montalti, era il poeta dei poveri, aveva appena la quarta elementare ma una dialettica che coinvolgeva tutti. Con le sue poesie, ha lasciato una traccia del passato, un passato che si riconnette al presente e che avrà un filo conduttore anche nel futuro. Il poeta scriveva per lasciare qualcosa di intramontabile.

Quelle di Montalti sono raccolte in versi ‘zirundele’ che trasmettono emozioni, esperienze e storia, che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, perché sarebbe come lasciar morire il passato e quindi il presente che nasce proprio da quel passato. Il poeta Giovanni Montalti detto ‘il bruchìn’ era il poeta del popolo, scriveva in dialetto, per questo era compreso da tutti. Era solito salire su una sedia, richiamare la gente col suono di una trombetta e gridare: ‘U s’presenta a qua il Bruchin’. La poesia è conoscenza individuale, e diventa musica collettiva, attraverso i versi.

Un’estrema forma di libertà per forme e contenuto, è la casa che i poeti vogliono abitare nel mondo, è la casa di tutti, e dove i poeti vogliono "ospitare" tutti per essere letti, per condividere come Montalti le avventure vissute. Montalti era un ‘viandante’, con la sua bici passava da un paese all’altro vivendo luoghi ed esperienze di persone diverse (amori leciti, amori segreti, ma anche sport e politica, sapeva parlare di tutto), acculturando su ciò che accadeva nei paesi vicini e dove non tutti andavano e quindi storie che non tutti conoscevano.

La poesia deve essere una forma di resistenza quasi eroica, perché sta perdendo il suo valore, per questo dobbiamo cercare di non farla morire perché sarebbe una frattura col passato. In una collettiva continuità al tempo interrotto da ciò che non si conosce, condividendolo e abbattendo le barriere dei luoghi comuni, riprendendo quel passato, i poeti sembrano non avere senso, e invece quel senso lo hanno, per i passeggeri che siamo. Il poeta ‘bruchìn’ girava in bici, si fermava nelle piazze e quando saliva su una sedia si sentiva "grande"... (c’è infatti in barriera una statua che lo rappresenta su di una sedia, che passa inosservata e che oggi pochi conoscono). Giovanni Montalti resterà per sempre nel cuore dei romagnoli, fonte di grande ricchezza culturale.

Gli studenti di 5ªA della scuola Giovanni Montalti e l’insegnante Maria Stasi