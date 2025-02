Il passo d’addio dell’"Imperatore" Kargbo

A Cesena ha lasciato il segno, certo con discontinuità di rendimento (e non solo in tempo di ramadan), ma quando puntava e saltava l’uomo ed era in giornata diventava difficile fermarlo soprattutto in C. Da venerdì Augustus Kargbo, 25 anni, di Freetown (Sierra Leone), nel calcio italiano dal 2017, è un giocatore del Blackburn Rovers tra le storiche formazioni inglesi (72 stagioni nella massima serie, 3 titoli d’Inghilterra, 6 Coppe d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega Inglese), attualmente in Championship (la serie B inglese). Una trattativa durata settimane, incoraggiata dal giocatore e dal suo staff, che ha portato nelle casse del Cesena 1,2 milioni, ma il 40% dovrà essere versato al Crotone, il club dal quale l’esterno era stato prelevato e che lo aveva portato nel calcio importante ingaggiandolo dal Campobasso (serie D) facendolo debuttare in B e addirittura in A il 20 settembre 2020 (ko per 4-1 con il Genoa). Per l’attaccante, che a Cesena si era ambientato bene, detto ‘l’imperatore’ (in C lo è stato in pieno) un’offerta economica irrinunciabile, le voci parlano di un contratto triennale del valore di 450mila euro a stagione. La velocità, il sapere attaccare la profondità, lo strappo e il saltare l’uomo le sue caratteristiche principali, la discontinuità e l’abulia in certe gare il difetto. A Cesena è arrivato dal Crotone il 26 agosto del 2023, è stato tra i principali artefici della squadra dei record; nove reti in C con Mimmo Toscano, complessivamente 49 presenze e 12 sigilli in bianconero. In questa ampia prima parte di stagione in B 18 presenze e 3 reti con il primo gol segnato proprio al Catanzaro nella vittoria romagnola all’andata al Manuzzi. E anche nella sua ultima presenza ha lasciato il segno nell’1-1 contro il Bari, entrato al 62’ al posto di Antonucci con un’invenzione sulla sinistra ha creato i presupposti del rigore assegnato su La Gumina e realizzato dall’attaccante. Blackburn e l’Inghilterra sono il suo presente e futuro, il ricco contratto un forte incentivo ma in Romagna ’l’imperatore’ ha lasciato una traccia precisa.