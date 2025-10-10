Il ‘pataca’ romagnolo finisce sotto analisi

Chi pensa di farsi due risate con leggerezza e disimpegno ha sbagliato libro. Nel migliore dei casi si ride amaro, poiché il Pataca, eroe romagnolo al contrario (al massimo "un disadattato gentile" come lo definisce l’autore psicanalista) non ne esce bene dal libro del santarcangiolese Ugo Amati dal titolo "Tcì propi un gran pataca!" (Il Ponte Vecchio). E chissà se i romagnoli, allergici alla definizione se proiettata su se stessi - ma tutto sommato indulgenti verso quel facilone ridanciano, dalla comicità semplice e un po’ grassa, arguto per caso e ignorante per genetica - lo perdoneranno. Perché si sa, "il romagnolo può essere il detrattore più agguerrito del pataca, il più conformista del mondo. Ma non è un caso se nell’insieme questo popolo suscita simpatia sia a nord che a sud". E se questo è un adagio che esce dalla penna di Amati è pur vero che viaggia anche sulla bocca di (quasi) tutti i romagnoli. Quindi, caro Amati, andiamoci piano. Qualcuno vuole dirglielo de visu? Potrà farlo, se vorrà, domani alle 17, quando il libretto, leggero di peso ma "pesante" di analisi, approfondimenti socio-psicoanalitici e giudizi, verrà presentato dallo stesso autore nella Sala Lignea della Malatestiana. Del resto da una "Nuova ontologia della più tipica e celebrata figura del romagnolo"- questo il sottotitolo - firmata da chi è psichiatra lacaniano di chiara fama oltreché romanziere e saggista prolifico che altro ci si poteva attendere? Non certo una celebrazione indulgente della patachite e del suo prodotto. Che però va analizzato, sezionato, emendato, scrutato nell’intimo e nella sua più tipica esteriorità. Insomma, un fenomeno che non va ignorato, anzi, va difeso da una cultura incombente che sarebbe anche capace di definirlo altrimenti: uno stupidone esibizionista, un bullo scioccone, un fanfarone impunito? E allora addio romagnolità. Vade retro: il pataca è cosa nostra. E dopo tante bastonate ecco che in finale anche l’autore psicanalista cede alla nostalgia e confessa: "Mi mancano da morire i pataca del paese, li cerco e non ci sono più o hanno preso forme in cui non li riconosco".

"Grazie ad una sapienza che meglio di ogni altra virtù sa interpretare e raccontare la psicologia memorabile del pataca - scrive nella quarta di copertina del libro Roberto Casalini, molto vicino a quell’Aristarco che 15 anni fa firmò il libro ‘Il pataca un eroe romagnolo’, - i capitomboli delle sue imprese, l’assoluta originalità con la quale quel principe degli sbruffoni vive i suoi giorni, Ugo Amati ricostruisce per noi la più amabile e divertente figura della commedia romagnola, tuttavia senza mai dimenticare le intime tensioni che pur muovono le sue avventurose festevolezze e la sua invincibile volontà di grandeggiare sulla totalità del mondo".