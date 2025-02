"Il patrimonio culturale non è valorizzato"

Dopo i pareri favorevoli espressi su queste pagine da esponenti della cultura e personaggi protagonisti della vita culturale cittadina abbiamo rivolto anche ad Andrea Antonioli, storico e archeologo, museologo, saggista e romanziere, il quesito sull’opportunità della candidatura di Cesena a Capitale della cultura 2028, come proposto dalla formazione politica Cesena 2024. Che cosa servirebbe per avere una proposta credibile a livello nazionale? "Occorrono proposte culturali coerenti e mirate che coinvolgano figure della cultura locali dotate di competenze, professionalità e meriti culturali e sociali derivanti da risultati acquisiti e che con la loro credibilità e capacità intellettuali sono riusciti a creare reti, contatti e rapporti con altre realtà culturali e istituzionali nazionali e internazionali. Si tratta di una necessità poiché è evidente che chi fino a ora si è occupato del patrimonio cittadino sono ricercatori improvvisati o docenti a riposo che hanno sempre operato in autonomia, il che ha comportato una pressoché totale mancanza di azioni adeguate per valorizzarlo, come dimostra il basso profilo di musei ed eventi che abbiano fatto conoscere la cultura cesenate all’esterno". Da addetto ai lavori, quali sarebbero le sue proposte? "Da una parte investire nelle strutture culturali e museali della città, ricchi di testimonianze, per farne dei contenitori-divulgatori di storia, cultura, costume e mi riferisco ai musei trascurati o praticamente chiusi o che potrebbero essere incrementati; dall’altro coinvolgere le realtà culturali locali in grado di interagire in questo sistema, quelle artistiche e il Campus cesenate potrebbero offrire un contributo importante". Cosa pensa di una candidatura Cesena-Forlì? "Cesena, se considerata singolarmente, ha una valenza limitata, fatta eccezione per la Biblioteca. Sono propenso pertanto a una candidatura assieme a Forlì" Raffaella Candoli