Il patrimonio pascoliano è consultabile in rete

A San Mauro Pascoli apre le porte al pubblico il nuovo Centro di Documentazione e Consultazione del Patrimonio pascoliano, che conserva oltre 7000 volumi, Fondi speciali e archivi storici, documenti, giornali, riviste d’epoca, autografi e fotografie. Le spaziose sale del Centro di Documentazione potranno essere utilizzate dagli utenti per la lettura o per la consultazione di libri e collezioni, trovando un luogo accogliente e liberamente fruibile anche per lo studio. Sarà inoltre possibile la consultazione del patrimonio di interesse pascoliano acquisito nei vent’anni di gestione comunale del Museo Casa Pascoli. Tutto il patrimonio è inoltre consultabile in rete su un portale digitale raggiungibile dal sito dei Musei (www.parcopoesiapascoli.it), che consente agli utenti di individuare libri o documenti tramite molteplici filtri di ricerca. Oltre alle sale studio, il Centro è dotato di un’aula destinata alle attività didattiche e laboratoriali per le scuole, nel perseguimento della principale missione dei Musei Parco Poesia Pascoli, ovvero la più ampia diffusione e conoscenza dell’opera e della figura del Poeta. Gli orari di apertura al pubblico del Centro di Documentazione: lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, martedì, giovedì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Info: [email protected] – tel. 0541.810100

e. p.