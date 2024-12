"Il Patto per la casa?. Fallimentare"

La Lega denuncia il fallimento attuale delle politiche per la casa della giunta guidata da Enzo Lattuca. Il capogruppo consiliare Enrico Sirotti Gaudenzi punta il dito in particolare sul ‘Patto per la casa’ che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale doveva contribuire a risolvere il problema della carenza di offerta di appartamenti in affitto, fornendo garanzie pubbliche ai prorpietari privati, incentivandoli così a mettere sul mercato gli appartamenti sfitti. Sirotti Gaudenzi evidenzia che fino ad oggi non sono stati sottoscritti contratti con le clausole del ‘Patto’.

"Per meglio chiarire come la Giunta abbia intenzione di arginare il problema dell’emergenza abitativa a Cesena – spiega Sirotti Gaudenzi in una nota – , nei giorni scorsi avevo presentato un’interrogazione in cui chiedevo, tra l’altro, notizie sull’andamento dei contratti stipulati con i privati nell’ambito del ‘patto per la casa’. Giunge oggi la risposta del sindaco Enzo Lattuca che lascia a dir poco stupiti. Lattuca infatti dichiara che, ad oggi, nessun contratto è stato ancora stipulato".

"La Lega, dunque, aveva visto giusto evidenziando le tante criticità presenti nel progetto sul ‘patto della casa’ – prosegue Sirotti Gaudenzi – Ci siamo infatti chiesti quale proprietario avrebbe azzardato di esporsi ad alti rischi in cambio di minimi benefici e tutele limitate in caso di morosità o di danni anche seri ai fabbricati. Proprio per questo abbiamo ritenuto che l’iniziativa enfatizzata dal sindaco fosse solo uno ‘specchietto per le allodole’. Ci chiediamo, alla luce della risposta di Lattuca, se si stiano valutando correttivi o altre soluzioni percorribili, anche seguendo i nostri suggerimenti, che favoriscano una soluzione al problema abitativo che non penalizzi i proprietari".