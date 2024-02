Il Pd conta i compagni: "Tesserati in aumento". Ma dal 2007 a oggi dimezzati gli iscritti

L’assottigliamento progressivo degli iscritti, che ad esempio investe il Riminese, peraltro l’area meno rossa della Romagna, pare non toccare il Pd cesenate che nel 2023 ha registrato un aumento di tesserati, stando a quello che comunica il segretario di Federazione Nicola Dellapasqua.

"Una premessa riguarda il fatto che il calendario del tesseramento – afferma il segretario Dellapasqua – non coincide con il calendario dell’anno solare. In questi giorni ad esempio si sta chiudendo la campagna avviata l’anno scorso mentre ad aprile prenderà il via la nuovo tesseramento. Abbiamo registrato 211 nuovi ingressi nel partito, mentre si è segnalato un paio di decine di tesserati che non hanno rinnovato la tessera e che stiamo cercando di contattare per comprendere le ragioni e riformulare la proposta. In ogni caso il totale dei tesserati nel territorio di federazione si assesta sui 2.200 iscritti, stazionario negli anni e in crescita nel 2023. Una tenuta positiva, visto il contesto difficile".

Come si spiega la crescita in controtendenza per il Pd cesenate rispetto ad altri territori limitrofi come quello riminese dove il calo di tesserati è verticale? "Il Pd nel Cesenate è da sempre unito, non ci sono divisioni e correnti e questo occorre ad affermare un’immagine di partio affidabile, serio e operoso – risponde Dellapasqua –. Nel 2023 si è concluso il congresso nazionale che ha favorito un riavvicinamento al partito da parte di non pochi fattisi in passato da parte e anche dopo l’elezione a segretario Elly Schlein abbiamo registrato dei rientri nella nostre fila nel 23 circoli del territorio. I due con magiori iscritti sono quelli di Cesenatico e Oltresavio a Cesena. Alcune decine di ingressi provengono dagli ex iscritti a Articolo 1 che è entrato nel Pd. Ora c’è l’onda lunga delle elezioni comunali in nove comuni , che per noi significa da sempre serrare le fila e partire con un grande impegno dei nostri volontari nella campagna elettorale. Per questo siamo fiduciosi che anche nel corso del 2024 il trend di crescita innestatosi possa proseguire ancora e coinvolgere anche i più giovani".

Ma i cinquemila tesserati cesenati del 2007, anno di nascita del Pd, sono una meteora. "Altri tempi – osserva il segretario di federazione Dellapasqua – , era comunque l’anno di nascita in una condizione irripetibile. Come tutti i partiti abbiamo registrato la crescente crisi della partecipazione all’impegno diretto in politica, pur rimanendo nel territorio il partito largamente più strutturato. La nostra sede, che si è ridotta per fare spazio a uno studentato contribuendo ad affrontare l’emergenza casa che attanaglia il territorio comunale, resta frequentata e la vita del partito si intensificherà con la campagna elettorale per le comunali e sarà l’occasione per fare nuovi tesseramenti".