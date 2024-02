Il Pd lanciato sulle elezioni: "Battistini è l’uomo giusto"

Cinque ex sindaci (Diana Venturi, Manlio Campana, Daniele Zoffoli, Iader Garavina e Roberto Sanulli) lanciano la candidatura di Eugenio Battistini per la corsa alla guida della città. L’esperienza politica di Battistini, maturata prima in consiglio comunale e poi in giunta come vicesindaco, e il buon consenso trasversale di cui gode fra i cittadini sono le principali ragioni di questa scelta. Sarà dunque lui a guidare la lista di centrosinistra Cittadini per Gambettola alle prossime elezioni comunali di giugno.

Ieri sera si è svolta l’Unione comunale del Pd, presso la sede del partito e in pochi minuti il direttivo ha confermato all’unanimità e per acclamazione la scelta del candidato sindaco. Battistini, classe 1961, abita a Gambettola; sposato dal 1987 e padre di due figli, è responsabile area Relazioni istituzionali di Confartigianato Federimpresa di Cesena. Già capogruppo di maggioranza nel secondo mandato di Iader Garavina e vicesindaco con delega al Bilancio nella Giunta guidata da Roberto Sanulli dal 2014 al 2019.

"Il nostro impegno – sono le prime parole del candidato sindaco – è quello di mantenere la tradizione del buon governo di Gambettola, con una visione che garantisca i servizi per la comunità, con un occhio particolare alle categorie più fragili e soprattutto con un’attenzione importante per il lavoro e i giovani. Lavoro garantito dalle circa mille imprese presenti e attive nel territorio". "Riguardo ai giovani – continua – devono ritrovare punti di riferimento e luoghi di cultura e condivisione significativi nelle nostre comunità Onestà, correttezza, responsabilità delle scelte e concretezza sono i valori che orientano la nostra bussola, per garantire ai cittadini una buona qualità della vita a Gambettola, attraverso servizi puntuali e di prossimità".

La sindaca Letizia Bisacchi, nel frattempo, è rimasta sorpresa per l’iniziativa di Bruno Gobbi che ieri mattina al mercato ambulante si fatto promotore di una raccolta di firme per chiedere al Pd di proporre l’attuale prima cittadina come candidata per il centrosinistra. "L’iniziativa della raccolta di firme mi lusinga – dice Bisacchi – ma ne prendo le distanze per coerenza personale, per una decisione presa e comunicata alla stampa già dall’inizio del 2024. Ringrazio tutti per la fiducia e per l’affetto, come già detto nel mio precedente comunicato farò sempre il tifo per la nostra piccola ma grande Gambettola".

Vincenzo D’altri