Il Pd nelle mani di Battaglia

Giovedì si è tenuta l’assemblea congressuale del Pd gambettolese con la presenza di Luigi Tosiani, Matteo Gozzoli e Alessandro Pilotti. Oltre a votare per il rinnovo dei vertici della segreteria regionale e della federazione cesenate, alla cui guida sono stati eletti rispettivamente Tosiani e il sindaco di Cesenatico Gozzoli, si è votato anche per il neosegretario del circolo locale del Partito democratico, che ha visto su quaranta votanti l’elezione di Luigi Battaglia alla guida del Pd gambettolese.

Battaglia, classe 1981, succede al segretario uscente Pietro Pierantoni, quest’ultimo eletto nel dicembre 2021. Battaglia ha già ricoperto in passato il ruolo di segretario PD ed è stato anche assessore nella Giunta Sanulli con delega all’Urbanistica, Edilizia privata, Attività produttive, Agricoltura, e Progetti Europei.

"Ci teniamo a ringraziare – affermano dal Pd Gambettola – il segretario uscente Pierantoni per il lavoro e l’impegno profusi in questi quattro anni del suo mandato temporale e per i risultati raggiunti insieme alla sua segreteria e il neosegretario Battaglia per essersi messo in gioco e per la sua disponibilità a candidarsi a segretario del circolo Pd gambettolese. Un in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro a lui e alla sua squadra che lo affiancherà. Evviva la grande comunità, qual è il PD, evviva la nostra Gambettola".