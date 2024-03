Il Pd sceglie ancora Molari: "È il candidato migliore"

A Montiano il sindaco uscente dopo tre mandati consecutivi, si rimette in gioco e scende in pista per il quarto mandato. Il direttivo del Pd, dopo aver ricevuto mandato dall’assemblea degli iscritti, si è mosso sin dall’autunno per ricercare disponibilità in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno 2024.

"In questa serie di incontri con tanti concittadini che si è protratta per diversi mesi, il direttivo ha potuto constatare una diffusa soddisfazione tra la popolazione per l’operato del sindaco uscente Fabio Molari, per gli obiettivi raggiunti negli ultimi cinque anni ma soprattutto nell’arco di quindici anni corrispondenti alle ultime tre legislature, dal 2009" dice il segretario del Circolo, Vincenzo Pollini.

"Con la consapevolezza del momento particolare che il Comune di Montiano sta attraversando, essendo destinatario di diversi interventi importanti sul territorio, alcuni in corso d’opera come la ristrutturazione del Palazzo delle Scuole Elementari Palmerini, e altri di prossima realizzazione, come la ciclabile Montiano-Montenovo, oltre alla risistemazione di tutti i danni provocati dall’alluvione del maggio scorso, si è fatta forte l’idea che fosse più che mai preziosa l’esperienza maturata da Fabio Molari come sindaco nell’elaborare una proposta seria per il prossimo governo del Comune, tenendo conto anche della lunga serie di proficui rapporti istituzionali che lo stesso Molari ha avuto modo di creare e consolidare in questi anni di amministrazione".

Il segretario Vincenzo Pollini cita inoltre la particolare predisposizione di Fabio Molari, insegnante di lungo corso, nel tramandare le proprie conoscenze e il suo bagaglio esperienziale nell’ottica di formare un’amministrazione profondamente rinnovata che possa attingere alla sua esperienza per rivolgere lo sguardo e il suo operato al futuro, la sua figura è emersa come il traghettatore ideale della Montiano presente verso la Montiano del 3° decennio del secolo.

"Tutti questi elementi – conclude – hanno da subito orientato il direttivo a considerare l’ipotesi del quarto mandato di Fabio Molari, possibilità che si è poi resa percorribile con le ultime disposizioni normative intervenute per i Comuni come quello di Montiano. Con ferma convinzione il direttivo del Pd di Montiano, nell’ultima convocazione del 5 marzo scorso, ha così caldeggiato all’assemblea degli iscritti la proposta di ricandidare Fabio Molari come sindaco, ottenendo un’approvazione all’unanimità. Certi che sia necessario continuare senza sosta, con impegno e umiltà a lavorare con Fabio Molari per la creazione di una lista rinnovata, nei volti e nell’entusiasmo, da proporre ai cittadini del nostro Comune".

Ermanno Pasolini