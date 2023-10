Il Pd sceglie i candidati a sindaco. Rebus Bisacchi, Bellucci a Bagno

La formazione delle alleanze e l’individuazione del candidato sindaco per le amministrative del 2024 entra nella fase decisive. Dal quartiere generale del Pd, che vanta il maggior numero di sindaci uscenti nella prossima tornata, trapela che entro Natale saranno resi noti i nomi dei candidati delle coalizioni di centrosinistra in cui il partito democratico è parte. Il 9 giugno 2024, abbinate alle elezioni europee, le comunali si svolgeranno a Cesena, Bagno di Romagna, Borghi, Gambettola, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano. A Cesena il sindaco Enzo Lattuca ha annunciato la sua ricandidatura alla festa dell’Unità in luglio. A Roncofreddo sarà riproposta l’attuale sindaca Sara Bartolini a cui il partito riconosce anche il merito di un ottimo operato per l’alluvione.

Negli altri comuni il sindaco uscente del Pd è al secondo mandato e si lavora per il ricambio. Nessun dubbio che a Savignano, dove Filippo Giovannini lascerà dopo dieci anni, a capo della coalizione di centrosinistra ci sarà Nicola Dellapasqua, vicesindaco e segretario di federazione del Pd, che ha avuto modo e opportunità di studiare da sindaco sul campo.

A San Mauro Pascoli, per provare ad avvicendare Luciana Garbuglia come sindaca, il Pd potrebbe puntare su Moris Guidi, attuale segretario comunale del partito Democratico di San Mauro Pascoli ed ex assessore.

Lo scenario è più complesso invece a Gambettola, dove nel Pd cittadino, e più estesamente nella federazione, è in corso una riflessione. La sindaca Letizia Bisacchi, che continua a godere della stima del partito, al termine del primo mandato può ricandidarsi, ma non è affatto detto che ciò avvenga.

Nel consiglio comunale del 25 settembre scorso la sindaca ha dovuto lasciare l’aula a causa di una condizione di conflitto di interessi su una delibera all’ordine del giorno che riguardava un terreno acquistato all’asta da un gruppo di acquirenti gambettolesi, tra i quali il padre, con la petizione di cittadini timorosi che in futuro su quell’area, ora agricola, si possa costruire. Sul voto della delibera si è registrata l’astensione di due membri della maggioranza, fra cui l’assessora dem Serena Zavalloni. Non sarebbe comunque quest’episodio ad aver determinato la riflessione in corso, ma più in generale la necessità di ricompattare il Pd gambettolese e a quello che risulta è la stessa sindaca Bisacchi che sta ragionando se dare la disponibilità a ricandidarsi oppure no. A Mercato Saraceno la concorrenza è interna per la candidatura, tra due assessori della giunta di Monica Rossi, sindaca uscente. Si tratta di Ignazio Palazzi e Raffaele Govannini.

A Bagno di Romagna la situazione è assai fluida. Quasi certa la candidatura dell’ex sindacalista della Cgil Pietro Bellucci, ma la notizia più intrigante è che il Pd sta cercando di approdare ad un accordo per un’alleanza con la lista civica che ha sostenuto il sindaco uscente Marco Baccini. A Montiano lascerà dopo tre legislature il sindaco di centrosinistra Fabio Molari e si sta trovando la quadra per chi si candiderà ad avvicendarlo. A Borghi, infine, il Pd sta ragionando su un candidato che possa gareggiare con l’antagonista di centrodestra, il sindaco uscente Silverio Zebberoni.