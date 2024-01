Il Pd: "Siamo pronti a sostenere Dellapasqua"

Molti cittadini di Savignano sul Rubicone da settimane aspettano l’ufficialità della presentazione a candidato sindaco di Nicola Dellapasqua (Pd), vicesindaco da 10 anni. C’è già una lista, Savignano Insieme, che appoggia la sua candidatura; e nel frattempo sono già scesi in campo pubblicamente altri due candidati, di cui una di centrodestra.

Alberto Amadori, segretario del Pd di Savignano, qual è il motivo di questo ritardo?

"Il candidato sindaco del Pd sarà sicuramente Dellapasqua, aspettiamo solo che lui concluda le sue valutazioni e sciolga la riserva. Per noi rappresenta il migliore candidato sindaco, ha ottime capacità di ascolto e dialogo e vive appieno il senso della comunità".

Problemi all’interno del Pd?

"Nessuno. Il partito è compatto e con fiducia e ottimismo si sta preparando alla tornata elettorale comunale di giugno. Consideriamo inoltre che Dellapasqua è giovane, ma con dieci anni di esperienza come vice in comune e apprezzato assessore ai servizi sociali e pensiamo che nel migliore dei modi possa svolgere il ruolo di primo cittadino". Com’è possibile che venga presentata una lista di appoggio, prima della ufficializzazione della candidatura?

"Non ritengo che questa sia una anomalia. Anzi per noi è un pregio, dimostra che la sua candidatura è già appoggiata da giovani che fanno parte anche del mondo dell’associazionismo e della solidarietà, e il dialogo anche con queste realtà è fondamentale, così come con il mondo produttivo".

Lei farà parte della lista di Dellapasqua?

"Certamente. Farò parte della lista Pd che da qualche mese ha iniziato un confronto con la lista civica Savignano Insieme e la lista di Sinistra per Savignano, che appoggeranno naturalmente Dellapasqua per arrivare a un programma condiviso".

Ci saranno novità?

"Gli interpreti e i ruoli della nostra visione del futuro di Savignano saranno in gran parte nuovi e sapranno declinare in maniera originale e innovativa i valori del centrosinistra condivisi con le forze civiche".

Ci sarà continuità con l’amministrazione uscente di Giovannini?

"Sicuramente vogliamo insistere sul senso di appartenenza e di orgoglio che ha caratterizzato l’amministrazione Giovannini e ha portato al recupero di luoghi identitari, come la golena del fiume del Rubicone, le piazze del centro storico con i suoi vicoli, i parchi e i percorsi ciclopedonali. La buona politica deve essere in grado di coniugare una visione strategica per il futuro e un sano pragmatismo, per affrontare con attenzione ed efficienza i problemi e i bisogni quotidiani dei cittadini".

Ermanno Pasolini