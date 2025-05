Il Pd sollecita Regione e Anas: "Chiarezza sui lavori in E45"

Fare chiarezza sui cantieri attualmente aperti sul tratto romagnolo della Statale Tiberina e le tempistiche di risoluzione degli stessi. E’ quello che chiede il Partito Democratico in un’interrogazione alla Regione. Prima firmataria Valentina Ancarani con Francesca Lucchi e Daniele Valbonesi che spiegano: "In questo momento sono attivi piccoli cantieri, spesso senza operai visibili o lavori in corso, all’uscita Bagno di Romagna, a Verghereto con uscita obbligatoria, in prossimità della galleria di Quarto, a Bivio Montegelli, a Borello, all’ingresso di Borgo Paglia e a San Vittore. Inoltre, da oltre tre anni nei pressi di Mercato Saraceno si procede in entrambe le direzioni su una sola corsia. Ad aumentare il disagio prodotto dalla situazione, va aggiunto anche il fatto che il sito Anas spesso riporta informazioni incomplete o non aggiornate".

Da qui l’atto ispettivo per sapere per quali motivi abbiano reso necessaria l’uscita obbligatoria a Verghereto, quali interventi siano in corso o siano programmati, quando sia prevista la conclusione del cantiere e quali tempistiche si prevedano per il completamento dei lavori all’altezza di Mercato Saraceno, che da oltre tre anni impongono la marcia ad una sola corsia in entrambe le direzioni. I dem chiedono anche "se gli attuali lavori nei tratti di Borello, Borgo Paglia e San Vittore siano collegati a quelli per il metanodotto Sestino-Minerbio o, diversamente, quali finalità abbiano. Inoltre, domandano se, vista la pericolosità del cantiere di Borgo Paglia, sia prevista la messa in sicurezza dell’entrata in direzione Roma e se si possano avere maggiori informazioni sul cantiere della seconda parte della galleria di Quarto. Fra le richieste del Pd anche quella di sapere "a che punto sia il programma di installazione delle barriere antirumore, per cui erano stati annunciati fondi già nel 2018".