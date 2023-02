Il Pd va alle urne per scegliere il segretario

di Andrea Alessandrini

Nella serata di oggi il Partito Democratico incoronerà il nuovo segretario con il quale provare a rilanciarsi – Stefano Bonaccini o Elly Schlein – dopo il non felice esito delle elezioni politiche di settembre, al termine delle dodici ore di primarie (8-20) a cui oltre ai 2100 iscritti dem nel cesenate potranno votare anche i simpatizzanti. È l’ultimo atto dell’articolato percorso congressuale.

Nel 2019, alle precedenti primarie per la segreteria tra Zingaretti, Martina e Giachetti, andarono al voto in quasi 7.500, di cui 4.150 a Cesena. Alle votazioni sulle mozioni effettuate nei circoli hanno partecipato 500 iscritti. C’è naturale apprensione sulla partecipazione al voto e tra i dem tutti sperano che non si riveli un flop. Saranno 46 i seggi nel nostro territorio. Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento d’identità, dichiarare di essere elettori del Partito Democratico, accettare la registrazione nell’albo degli elettori del Pd e versare almeno due euro. Ogni elettore riceverà la scheda di voto per il segretario e l’Assemblea nazionale. L’età minima per votare è 16 anni, si può farlo anche online (ci si doveva preregistrare).

I volontari del Pd, al solito organizzati e generosi, ieri hanno predisposto i seggi. Alle votazioni sulle quattro mozioni congressuali di due settimane fa, Bonaccini ha surclassato i rivali con quasi il 60 dei consensi, seguito da Schlein con il 25%. Gianni Cuperlo ha preso l’11,20% Paola De Micheli il 3,87%. La netta maggioranza del dirigenti del partito, a partire da sindaci, consiglieri regionali e segretari, appoggia Bonaccini.

Francesca Lucchi, assessora alle politiche ambientali del Comune di Cesena, è stata la coordinatrice del comitato sostenitore del governatore dell’Emilia Romagna, mentre i gambettolesi Luca Bussandri e Serena Zavalloni, assessora, del comitato sostenitore di Elly Schlein. L’ex deputato Sandro Brandolini, il quale ha comunicato che voterà per Schlein, ha guidato il Comitato pro Cuperlo. Oltre che per il segretario, come detto, si voterà anche per eleggere la nuova Assemblea nazionale del Pd. Sono state presentate le liste dei candidati collegate ai due contendenti: quella che sostiene Bonaccini, per il territorio forlivese-cesenate-riminese, comprende tre cesenati (Francesca Lucchi, Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone e Angela Giunchi, consigliera comunale di Cesena), insieme a Daniele Morelli, Flavia Cattani, Jacopo Zanotti, Alice Parma Enrico Monti e Maria Macheda.

La lista collegata a Elly Schlein comprende anch’essa tre cesenati (Luca Bussandri, Serena Zavalloni e Alex Giovannini, segretario cesenate di Articolo 1, che insieme ad altri trenta militanti nel suo partito ha aderito al percorso congressuale del Pd) a cui si accompagnano Chiara Angelini, la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, Emanuele Bianchi, Maria Teresa Vaccari, Eleonora Martelli e Moreno Zoli.