Il pensiero dei piccoli per gli alluvionati

La scuola Materna ’Maria Ghiselli’ di Gatteo ha avuto la gradita visita del sindaco Roberto Pari che si è intrattenuto con i 56 bimbi e con il personale della scuola. E’ stato un incontro piacevole e il sindaco, augurando un buon anno scolastico, ha invitato i bambini ad andare a salutarlo in Comune ogni volta che vorranno.

Poi vi è stato l’incontro con il sindaco di Cesena, Enzo Luttuca, che è anche presidente della Provincia di Forlì Cesena, al quale è stato consegnato lo striscione preparato dai bimbi in occasione dell’alluvione del maggio scorso, come segno di vicinanza. Anche questo è stato un incontro gioioso. Erano presenti anche le insegnanti e tutto il personale della scuola, il presidente, il segretario e alcuni consiglieri del Cda della scuola.

A Lattuca è stata consegnata una lettera delle insegnanti e del personale, nella quale vengono spiegate le motivazioni: "Dopo l’alluvione di maggio 2023, noi insegnanti ci siamo fermate a riflettere con i bambini su quanto successo, e ci siamo rese conto che molte famiglie erano state colpite e che alcuni bambini avevano vissuto, in prima persona, questa tragedia. Molti genitori, avevano anche partecipato fisicamente agli aiuti nei luoghi colpiti. Il modo migliore, secondo noi, per far sentire la nostra vicinanza era quello di fare un regalo, sottolineando cosi la solidarietà, la gentilezza e i gesti di generosità. Con le nostre mani e i nostri pensieri ci siamo messi all’opera e questo nostro bene è diventato uno striscione che abbiamo appeso fuori dalla scuola a testimonianza della nostra cura, attenzione e partecipazione a questo tragico evento. Abbiamo pensato di donare lo striscione al Comune di Cesena, uno dei luoghi maggiormente colpiti e dove le nostre famiglie non sono riuscite ad arrivare direttamente ad aiutare".

Ermanno Pasolini