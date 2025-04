"Il periodo più duro sarà quello iniziale"

Alla luce dell’introduzione dei dazi decisa dall’amministrazione americana "dobbiamo avere preoccupazione per le ripercussioni perché si tratta di tariffe molto importanti che portano il prodotto ad essere in una fascia abbastanza costosa". Così afferma Marco Piazzi, presidente del Cercal, la scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli, membro del cda di Aeffe e direttore generale della griffe Pollini. Il distretto sammaurese accorpa decine di aziende del comparto, attive lungo tutta la filiera della produzione della scarpa, annoverando, tra gli altri, marchi di spicco come Baldinini e Casadei, Sergio Rossi e Pollini, Gianvito Rossi e Giuseppe Zanotti.

Quello degli Stati Uniti, "per il mondo della calzatura in generale è un mercato importante - osserva Piazzi -: dalle ultime stime mi sembra si parli di tre miliardi di euro di esportazioni. Bisognerà capire quanto dureranno queste tariffe e come si assorbiranno: sicuramente ci sarà un impatto sull’immediato perché, ovviamente, i costi di importazione subiranno delle crescite importanti".