’Il pesce fa festa’, edizione da record. Oltre 80mila presenze

A Cesenatico l’edizione 2024 della manifestazione ’Il pesce fa festa’ batte ogni record. La manifestazione organizzata dal Comune di Cesenatico assieme ai ristoratori di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio, ha fatto registrare numeri mai visti prima, con decine di migliaia di famiglie, coppie e comitive, che hanno scelto di trascorrere a Cesenatico il ponte di Ognissanti, approfittando di tiepide e godibili giornate di sole. Gli stand distribuiti attorno all’area del porto canale hanno lavorato ininterrottamente per quattro giorni, così come sono stati presi letteralmente d’assalto i ristoranti sul porto e sul lungomare. Complessivamente si stima che siano state oltre 80mila le persone che hanno partecipato alla sagra. Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti è molto soddisfatta: "E’ stata un’edizione eccezionale come presenze ma anche come qualità dell’offerta. Abbiamo ospitato più di 8mila persone, con oltre il 30 percento in più dello scorso anno, quando abbiamo lavorato un giorno in più. Per noi è un orgoglio aver regalato ai turisti un’esperienza vera del territorio, con parecchie novità, inclusa la festa di Halloween, i parcheggi serviti dalle navette e tante iniziative, mantenendo sempre alto il controllo interno, attraverso la collaborazione con il medico veterinario e il direttore del Mercato ittico. Tutto ciò è possibile grazie a dipendenti e collaboratori, che sono un grande team di professionisti. L’idea di aumentare le proposte culturali e di intrattenimento, ci consente di avere un pubblico migliore, che apprezza anche il cinema, l’arte, la musica e la gastronomia intesa come materia da scoprire e conoscere".

Roberto Fantini di Arte Confcommercio fa un bilancio molto positivo: "Complessivamente abbiamo distribuito oltre 7mila piatti per 5mila presenze, con ospiti che provengono da tutte le regioni del centro e del nord Italia. Fra i piatti tipici il risotto e il fritto sono i più richiesti, tuttavia sono state molto apprezzate le novità assolute della pizza alla marinara e del menù con degustazioni di antipasto, primo e secondo. Abbiamo raggiunto un alto livello disorganizzazione, che ci ha consentito di gestire al meglio anche i momenti più impegnativi, tant’è che anche nelle ore di fila, l’accoglienza è stata scorrevole e tutti ci hanno fatto i complimenti. Le proposte culturali ci hanno permesso di elevare la qualità della manifestazione, così come i servizi e il bus navetta collegato ai parcheggi distanti dal centro".

Manuel Guidotti dell’associazione Pescatori a Casa Vostra è soddisfatto: "Abbiamo cucinato 800 casse di pesce misto, diversi quintali di vongole, lumachine e alici marinate. È stata vincente la proposta di un menù più ampio, con pasta artigianale a chilometro zero e nuovi piatti. Come associazione siamo cresciuti parecchio, con in campo 30 persone e tanti marinai di diverse generazioni, e questo ha consentito di mettere a disposizione l’esperienza dei vecchi pescatori e l’energia dei giovani. Complessivamente abbiamo registrato 8mila coperti e, oltre ai turisti, siamo contenti di aver ospitato tanta gente del posto che è venuta più volte a trovarci; questo ha un valore immenso per noi".

Molti buongustai hanno scelto la motonave New Ghibli, dove l’armatore Alessandro Sintini ha fatto grandi numeri: "Siamo molto contenti perchè abbiamo ospitato 3.500 persone e servito oltre 5mila piatti; abbiamo avuto la fila, con la barca sempre piena di persone contente provenienti da tutta Italia. Siamo un team di giovani che lavorano con passione e i risultati ci danno grandi soddisfazioni".

Giacomo Mascellani