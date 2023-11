Il pesce fa festa, il centro come un ristorante

Il centro di Cesenatico è come un gigantesco ristorante a cielo aperto, dove ci sono stand in tutte le piazze e le bancarelle di un grande mercato che uniscono il borgo dei pescatori con il lungomare. Martedì sera ha aperto i battenti ’Il pesce fa festa’, una grande kermesse organizzata da Confesercenti e Confcommercio, per promuovere i ristoranti di Cesenatico ed il pesce dell’Adriatico, in un evento dove è possibile vedere all’opera gli chef stellati, i cuochi dei locali storici e i pescatori, con tante novità.

Le associazioni Arte Confcommercio e Arice Confesercenti presentano un menù dove ci sono piatti tradizionali e novità; il ristorante Magnolia di Alberto Faccani assieme al Marè dello chef Omar Casali, portano una ventata di freschezza e piatti stellati, ma anche questi a prezzi contenuti. Persino le motonavi New Ghibli e Tritone sono trasformate in ristoranti dove poter gustare ricette interessanti; e poi ci sono i pescatori dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’, i pescatori della cooperativa Armatori di Cesenatico, i marinai dell’associazione ’Pescatori a Casa Vostra’ ed i volontari dell’associazione ’Amici della Ccils’. Fino a domenica 5 gli stand gastronomici saranno aperti dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 22.

Il pesce pescato in Adriatico sarà protagonista anche sui banchi della pescheria comunale di corso Garibaldi, straordinariamente aperta anche nei giorni festivi, per consentire di provare anche a casa le ricette più apprezzate. In piazza Pisacane l’artista Isabella Righetti ha curato un allestimento speciale, utilizzando reti ed oggetti dei pescatori, in un palco dove saranno proiettati filmati della marineria, si svolgeranno appuntamenti di show-coking e la novità dell’Oscar del Pesce, un incontro-scontro in chiave goliardica, che vedrà protagonisti gli chef di Cesenatico domani pomeriggio dalle 16 alle 18, con in giuria Erica Liverani, vincitrice della 5ª edizione di Masterchef. Ieri Alessio Sassi del ristorante Giuliano, con la sua brigata è stato protagonista dello show coking.

Tutta la città partecipa alla festa ed in via Fiorentini ed in altre zone del centro storico, si terranno giochi e momenti di animazione per bambini. Alle migliaia di turisti che alloggiano nei 40 alberghi aperti in questo periodo ed al Cesenatico Camping Village, si aggiungono tanti romagnoli che desiderano trascorrere giornate di relax al mare, gustando le ricette preparate dai ristoratori e dai pescatori di Cesenatico, con il vantaggio di poterle assaporare a prezzi contenuti fino a domenica 5 novembre.