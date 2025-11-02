’Il Pesce fa Festa’, le iniziative nell’ultima giornata

Oggi è l’ultima giornata dell’edizione 2025 della sagra ’Il Pesce fa Festa’, che in questa ricorrenza trasforma il centro storico di Cesenatico in un grande ristorante all’aperto, con vari stand e tante iniziative dedicate agli appassionati delle ricette marinare. In viale Anita Garibaldi sono allestiti gli stand di Arte Confcommercio, Arice Confesercenti e del Maré con lo chef Omar Casali e l’associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi. In piazza del Monte c’è l’associazione Tra il Cielo e il Mare, in viale Leonardo da Vinci l’associazione Motta Vicenza, in piazza Pisacane la Cooperativa Armatori di Cesenatico presenta ’La tavola dei pescatori’ e dall’altra parte del canale, sul lato di Ponente nei pressi del vecchio Squero, c’è l’associazione ’Pescatori a casa vostra’, mentre il pesce della solidarietà è nel cortile del Museo della Marineria con l’associazione Amici della Ccils. Anche le motonavi si trasformano in ristoranti, la New Ghibli ormeggiata di fronte a piazza Ciceruacchio e la Tritone nel tratto centrale del porto canale. Tutti i piatti serviti rispettano un disciplinare rigoroso, con solo pesce del mare Mediterraneo. Ci sono anche molti e interessanti spunti culturali e di intrattenimento, come l’esposizione dell’artista Isabella Righetti sul ponte di viale Anita Garibaldi , spettacoli, giochi per bambini e opportunità di approfondimento della cultura marinara, con il Centro Studi Calisesi aperto al pubblico in via Squero.