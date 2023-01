Il peschereccio Calimero offre un posto di lavoro per un marinaio

Lavorare a bordo di un peschereccio è tutt’altro che facile, eppure, nonostante le difficoltà, può regalare anche diverse soddisfazioni. Per chi ama stare in mezzo al mare, è ora disponibile un nuovo posto di lavoro. Di recente, è stata infatti indetta la chiamata di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di marinaio sul motopesca ’Calimero Sampa’ di stanza nel porto di Cesenatico, iscritto al registro navale marittimo.

Per poter ottenere l’incarico, le persone interessate devono essere munite del libretto o del foglio provvisorio di navigazione, del tesserino d’iscrizione nel Registro pescatori marittimi e dei certificati sanitari.

Il termine ultimo previsto per presentarsi è mercoledì, presso la Sezione Armamenti e Spedizioni dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, situato in via del Porto 14.