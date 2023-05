Il peso della pandemia "Ragazzi più fragili"

Dottoressa Mariella Allegretti, direttrice della neuropsichiatra infantile dell’Asl Romagna, come mai questa crescita dei disturbi dell’apprendimento?

"E’ un fenomeno che si inserisce in un contesto di generale aumento, negli ultimi 20 anni, dei disturbi del neurosviluppo. Una spinta ulteriore è stata dettata dalla pandemia in termini di sintomi ansioso-depressivi che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni sui processi di apprendimento sia nei più piccoli che negli adolescenti".

Non è che si è innescata una tendenza più marcata del ricorso alla certificazione?

"C’è una maggiore formazione e sensibilizzazione rispetto ad un disturbo che ha una natura multifattoriale e che con la legge 1702010 ha avuto un riconoscimento giuridico. I DSA hanno tante sfaccettature e presentano altri disturbi che compromettono, se non riconosciuti, l’adattabilità dei ragazzi".

Cosa determina questa difficoltà manifestata dagli studenti soprattutto alle superiori e nel passaggio dalle medie?

"I momenti di passaggio tra gli ordini scolastici sono di per sé impegnativi, a volte le aspettative dei ragazzi non coincidono con la scelta della scuola. Come dicevo l’incremento di sintomi ansioso-depressivi, le difficoltà legate alla crescita in un contesto così fragile dal punto di vista sociale e a volte culturale quale quello che viviamo, sono fattori di rischio che inficiano il percorso degli apprendimenti: diminuisce l’autostima, non ci si sente mai abbastanza capaci". Non sembra di poter attribuire questo andamento ad un maggiore peso dei programmi scolastici generalmente ritenuti molto più leggeri di un tempo quando di DSA non si sentiva neppure parlare.

"Non è un problema di programmi scolastici. La scuola mette in campo molte conoscenze e strumenti di individuazione precoce delle difficoltà, il dialogo con i clinici è sempre presente. Alla scuola viene richiesta la presa in carico dei bambini o ragazzi con tale difficoltà, in sinergia con la famiglia e con il supporto dei professionisti sanitari. L’ambiente per l’apprendimento, a prescindere dalle diagnosi, dovrebbe essere flessibile, variegato, a volte divergente, attento alle sfumature individuali di bambini e adolescenti".

Si può ravvisare nel fenomeno un’eccessiva indulgenza verso chi ha scarsa voglia di sacrificarsi nello studio?

"La scuola è un contesto relazionale prima che performante. Le misure compensative e dispensative non sono un percorso alleggerito, non servono a chi non studia o non ne ha voglia, sono strumenti necessari a chi ha tali difficoltà, sono un ausilio, come le lenti per un ipovedente. I ragazzi con DSA spesso devono impiegare molto più tempo nello studio, rinunciando anche ad attività ludico-ricreative. L’intero nucleo familiare spesso è provato dal percorso scolastico difficile dei propri figli".