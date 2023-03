Il peso della Tari sulle imprese Confesercenti: "Un ristorante paga fino a 5mila euro"

La nuova tariffa sui rifiuti continua a far discutere. Il grido di allarme per le ripercussioni su imprese, pubblici esercizi e attività turistiche arriva da Confesercenti Ravenna-Cesena. I costi delle aziende per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle loro attività sono infatti l’oggetto della ricerca condotta

dal centro studi di Confesercenti, i cui risultati saranno presentati a sindaci e assessori dei comuni coinvolti. A Cesena e a Savignano l’incontro si terrà il 28 marzo, mentre il giorno successivo toccherà a Cesenatico.

L’indagine, per la presidente Monica Ciarapica e vicepresidente Cesare Soldati, è un’occasione di confronto con le amministrazioni su un tema molto sentito dalle imprese. Al centro del dibattito, in particolare, il passaggio alla tariffa puntuale che rappresenta uno snodo cruciale.

Per Confesercenti la raccolta differenziata è un imprescindibile strumento di civiltà e un nuovo modello di sviluppo che avrebbe dovuto portare tanti benefici ambientali, ma anche a ridurre i costi grazie al riciclo e al recupero dei rifiuti. Ma se i dati sul fronte ambientale sono positivi, con l’Emilia Romagna che supera il 72% per quota di differenziata, ben al di sopra della media nazionale, i costi in alcuni casi risulterebbero in aumento. Dalla rilevazione effettuata, emerge infatti che un ristorante con una superficie di 250 mq paga da un minimo di circa 2.500 euro a Savignano a oltre 5 mila euro a Cervia, con disparità evidenti che necessitano provvedimenti e riflessioni.