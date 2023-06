Il Petrella chiude la stagione a ritmo di Cancan

di Raffaella Candoli

Oggi alle 18, chiude al ritmo di can can, il cartellone 2022-‘23 del Teatro Petrella di Longiano. che si è snodato nei percorsi "Ringrazia che sono una signora" (novembre-dicembre), "Doppio fondo" (gennaio-marzo), per poi dare risalto al programma primaverile dedicato alla danza contemporanea. Sarà la coreografa e performer Fabritia D’Intino a rappresentare lo "scandaloso" e festante ballo francese che spopolò al tempo della Belle époque, nel mitico locale parigino Moulin Rouge. "Cancan" è il prodotto della residenza creativa di Intino a Longiano che, con la prova aperta al pubblico rientra nel programma di E’ Bal-Palcoscenici per la danza contemporanea, la rete regionale a cui aderiscono alcune delle più importanti istituzioni culturali della regione e di cui è capofila Ater Fondazione. In questo primo approccio di spettacolo Fabritia è circondata da una moltitudine di palloncini neri, ma la performance è pensata per un ensemble, una pluralità di elementi, ma non ricrea i passi festosi e cadenzati delle ballerine d’allora, crea anzi una rottura coi canoni vigenti all’epoca. "A partire dall’immaginario rivoluzionario e festante del can can – spiega la coreografa e interprete – questo lavoro tenta di alterarne il paesaggio proponendo variazioni energetiche e figurative. Depotenziando il valore ludico e gioioso, l’intento è quello di offrire uno scorcio laterale sulla relazione fra intrattenimento, erotismo e virtuosismo. Affermando una danza ipo-performativa i corpi attraversano e sfidano le contraddizioni e lo spaesamento dell’essere iper-esposti a un consumo voyeuristico". "Mentre la musica offre spunti diretti e riconoscibili dell’immaginario legato al can can – prosegue – la danza offusca ed evoca il linguaggio del Moulin Rouge, mentre lo spazio scenico trasla l’idea di moltitudine festante ad un gruppo di palloncini neri dal movimento randomico. In questo senso il can can e le personali proiezioni del pubblico su di esso vengono distorti e spostati con un’operazione di rottura formale del canone dovuta al ribaltamento dei parametri di genere, di estetica e di finalità tipici della memoria comune del can can, aprendo la possibilità di una riflessione più ampia sul rapporto tra corpo, sguardo e rappresentazione. Uno spunto di ricerca che punta a "decostruire" l’immaginario legato a questa forma di danza popolare e festosa". Lo spettacolo è il secondo percorso di residenza, dopo quello di maggio di Teodora Grano (Daughters), dell’ottava edizione di "Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi", progetto condiviso da Teatro Petrella di Longiano e L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino.