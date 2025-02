Il piano dell’assessore Plumari: "Eventi di qualità, nuovo arredo e aree pedonali non aumentate"

Lorenzo Plumari ha ereditato da Francesca Lucchi, eletta consigliera regionale, l’assessorato allo sviluppo economico. Conserva l’incarico di segretario comunale del Pd.

Assessore Plumari, quali sono le linee fondanti e gli obiettivi che si prefigge l’assessorato?

"Sicuramente il nostro primo obiettivo è il rilancio del centro storico, con una programmazione annuale e condivisa di iniziative ed eventi, evitando il più possibile di procedere in modo estemporaneo. Per intenderci: siamo già al lavoro per programmare il prossimo Natale. C’è poi il tema dei quartieri, perché il centro è collegato alla città e ne è parte integrante. In autunno i consigli di quartiere verranno rinnovati e stiamo lavorando per trovare nuove forme di partecipazione e coinvolgimento".

Come vengono coinvolte dall’assessorato le imprese e associazioni di categoria nelle attività e nelle scelte per affrontare le criticità del centro storico?

"Con le associazioni di categoria ho avviato un rapporto costante, quasi quotidiano, e a ciascuna di esse ho chiesto di essere accompagnato a visitare un’impresa al mese per tutti i prossimi anni. Per l’amministrazione comunale è molto importante conoscere sempre più dall’interno il tessuto economico della città. Il confronto con i corpi intermedi è dunque basilare".

Eppure secondo certe voci In Cesena, l’ambito di governance congiunta tra Comune e associazioni di categoria, languirebbe funzionando a singhiozzo e ritrovandosi sporadicamente. Fermo restando che lei è appena subentrato come assessore, la situazione è questa?

"Niente affatto, InCesena funziona e si riunisce regolarmente. Il prossimo incontro si terrà proprio la prossima settimana, il 3 febbraio e, tra i punti all’ordine del giorno figurano la illustrazione delle linee di mandato dell’assessorato, che sento l’esigenza di condividere con le associazioni di categoria, l’organizzazione della prossima iniziativa Shopping night e dell’iniziativa dei venerdì di luglio. Sugli eventi vogliamo lavorare con una attenta programmazione e come si vede la volontà è quello di farlo insieme".

Più estesamente quali sono le possibilità concrete del Comune per rendere più favorevole l’ambiente dello sviluppo?

"Chi vuole investire nel nostro territorio deve essere incentivato e accompagnato e l’amministrazione comunale intende supportare le imprese, specie le più piccole, verso lo sviluppo digitale e tecnologico e la transizione energetica. Indispensabile è anche il rafforzamento della sinergia con Università e Cesena Lab per continuare ad attrarre lavoratori e incentivare la nascita di imprese innovative, specie in ambito tecnologico".

C’è un piano di intervento contro la desertificazione commerciale, o si è alzata bandiera bianca?

"Dobbiamo tornare a far vivere appieno il centro e per riuscirci serve una collaborazione tra amministrazione comunale, pubblici esercenti e commercianti. Serve porre l’attenzione sull’arredo urbano per dare una identità alle vie del centro storico e il Comune, come detto, punterà su una programmazione annuale di eventi e iniziative di qualità. Credo inoltre sia importante dare un’immagine del centro diversa".

A che cosa si riferisce?

"Al fatto che continuare a dire che il centro storico è morto è un messaggio negativo che non aiuta nessuno, a partire da chi oggi in centro storico lavora con impegno. I commercianti dell’area antica, con cui mi confronto ogni giorno, hanno un approccio opposto: mi segnalano i limiti e gli effetti nefasti di questa narrazione negativa, chiedendo invece che si valorizzi, migliorandolo, ciò che c’è. Lo stesso impegno lo vogliamo mettere nei quartieri, ribadisco, perché ogni nuova vetrina che vi si accende è una luce in più che significa più sicurezza, più aggregazione e più prossimità".

La pedonalizzazione del centro verrà estesa?

"Non come superficie, ma l’impegno in atto è di renderla veramente effettiva laddove è stata istituita".