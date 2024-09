Il piano di Around Sport: "Riqualificazione in attesa della nuova piscina"

Nuovi bagni, nuove docce, nuove sale allenamento, nuove opportunità di utilizzo degli spazi e nuove collaborazioni con le scuole e le associazioni del territorio. Around Sport, la realtà che si è aggiudicata la gestione della piscina comunale in zona Ippodromo per i prossimi tre anni (in collaborazione con Uisp e Formula Ambiente, tramite anche il coinvolgimento di Cils), promette di rilanciare un complesso che attualmente versa in una condizione inadeguata e che dovrà fare da ’ponte’ in attesa della nuova piscina.

Gabriele Corzani, presidente Around Sport, vi aspetta un compito non semplice.

"Siamo qui per offrire fin da subito servizi migliori alla comunità . Per poter veder inaugurato l’impianto che sorgerà dove ora si trova l’area esterna servirà avere pazienza, ma il nostro intento è quello di mettere in campo fin da subito e con l’aiuto dell’amministrazione comunale, un progetto di radicale riqualificazione anche dell’attuale piscina. Sarà un intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà tanti aspetti".

Vale la pena investire su un impianto che tra tre anni verrà demolito?

"Tre anni non sono molti, ma non sono nemmeno un battito di ciglia. Ci muoviamo con cognizione di causa, quella frutto della nostra grande esperienza nelle gestione di impianti natatori e non solo. Siamo impegnati, per citare alcune strutture, nella piscine comunali di Forlì e Cesenatico, al Seven di Savignano, al centro sportivo di Budrio di Longiano, ma anche ad Atlantica o nell’area della spiaggia dei Diamanti a Cesenatico. Senza dimenticare la Skill Athletic di San Mauro Pascoli alla quale si aggiungerà da settembre anche quella di Cesena. Insomma, sappiamo di cosa parliamo".

Prenderete in mano le chiavi il primo settembre.

"Abbiamo intenzione di muoverci in fretta, perché già il 16 settembre contiamo di aprire al pubblico, magari inizialmente col nuoto libero, aggiungendo i corsi la settimana successiva e la funzionalità delle palestre entro fine mese. Ci sono interventi che non possono essere rimandati: i bagni e le docce verranno rifatti, gli utenti se lo aspettano. Legittimamente".

Che altro?

"Ritematizzeremo tutta la struttura, con nuovi loghi e nuovi colori: il segno di discontinuità deve essere forte e chiaro. Vogliamo aprire la segreteria il prima possibile, avremo un sito internet dedicato, canali social e le iscrizioni ai corsi saranno sempre aperte. Anche online".

I corsi, appunto.

"Partiamo dalle lezioni da 0-3 anni per arrivare ai principianti, ai livelli più avanzati, agli agonisti e agli adulti. Organizzeremo anche corsi in piccoli gruppi, con grandissima attenzione ai singoli partecipanti e metteremo a disposizione personal trainer in grado di curare momenti specifici della preparazione, qualsiasi sia il livello di partenza. E in più abbiamo in programma una importante novità, la vasca idroterapica nella quale curare la riabilitazione".

Lo staff?

"Siamo cesenati, guardiamo al territorio. Il direttore sarà Ivan Ricci, tecnico federale, mentre il responsabile dell’area vasche sarà Andrea Bulgarelli. Fanno parte del nostro staff e la loro professionalità non è in discussione. Parallelamente convocheremo gli attuali istruttori, chiedendo loro la disponibilità a partecipare al progetto. Non vogliamo lasciare indietro nessuno". Vi guardate intorno?

"Collaborare con le realtà del territorio è fondamentale. Stiamo già prendendo contatti con le scuole e con tante altre associazioni. Abbiamo un ottimo rapporto pure con la piscina di Ronta, nell’ottica di poter offrire il miglior servizio possibile alla comunità".