"Il Piano urbanistico andrebbe riscritto per intero"

Con 13 voti positivi sui potenziali 25 (il numero dei consiglieri più il sindaco) e otto contrari è stato approvato definitivamente in Consiglio comunale il Piano urbanistico generale di Cesena.

Uno strumento fondamentale per il futuro della città che, tuttavia, sembra "aver scarsamente coinvolto la stragrande maggioranza dei cesenati che ne subirà le conseguenze".

Lo ha sottolineato la consigliera della Lega Beatrice Baratelli, critica nei confronti del "tanto sbandierato processo partecipativo che ha raggiunto una minima parte dei soggetti interessati".

Le perplessità sollevate dalla consigliera della Lega hanno riguardato l’intero iter del Piano e il "metodo approssimativo" con cui è stato elaborato e portato avanti.

"Avete ripetuto allo sfinimento lo slogan ‘consumo di suolo zero’ - ha affermato Baratelli rivolgendosi alla maggioranza - credendo di potervi rifare una verginità ambientale rispetto alla cementificazione del territorio che avete perseguito per decenni. Ora imponete alla città un ambientalismo ideologico e dogmatico che vi consentirà comunque di assumere decisioni discrezionali. Il Piano, infatti, è per vostra stessa dichiarazione un ‘foglio bianco’ dove sarà solo l’amministrazione a disegnare i contenuti. Ci preoccupano, quindi, la sua filosofia di fondo, la sua genericità e l’assenza di garanzie di trattamenti equanimi. Il Piano sarebbe da riscrivere per intero".

"Sulla visione alternativa della città ha puntato anche la dichiarazione di voto del capogruppo Antonella Celletti. "La città del futuro a cui puntiamo è vivace, dinamica e dà priorità alle diverse esigenze della cittadinanza. Di qui il nostro voto convintamente negativo al Piano".