Il piccolo Antonio protagonista di un fumetto

Nella ricorrenza della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, da Cesenatico arriva un messaggio in termini concreti su come una città possa unirsi, per aiutare i bambini che soffrono di questo disturbo e riuscire persino a gioire e fare festa. Un gruppo di volontari, genitori, insegnanti ed educatori, con il supporto della Cooperativa stabilimenti balneari e dell’Amministrazione comunale, ha realizzato un progetto di alto valore. Ad unire le forze sono l’associazione di promozione sociale "Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico", l’associazione dei balneari di Cesenatico e il Comune, che si sono stretti attorno ad Antonio, un bambino della prima elementare di Sala affetto da autismo, e a tutti i bimbi la cui vita è condizionata da questa sindrome.

Antonio va a scuola col Piedibus assieme alla mamma, altri bambini e genitori. A lui, che è molto dinamico, questa esperienza piace moltissimo, così è nata l’idea di realizzare un fumetto dal titolo "Io, un bimbo del Piedibus", disegnato dall’artista Marsela Rystem, che è stato presentato martedì nella sede della Cooperativa stabilimenti balneari, dove sono intervenuti il presidente Simone Battistoni, mamma Mariangela Turturiello, Antonio Castagnola di "Quelli di Sala" ed il sindaco Matteo Gozzoli.

"Abbiamo aderito perchè è un progetto di valore e noi nel sociale rispondiamo sempre presente, perchè è giusto farlo, in particolar modo per i bambini" dice Battistoni. Castagnola vuole dare un segno profondo all’iniziativa: "Gli splendidi disegni sono lo scenario di questo fumetto di inclusione e informazione; è una storia che unisce ed il motivo per cui si è data vita a questa iniziativa, è far conoscere Antonio ai suoi compagni di scuola e lanciare un messaggio, con cui richiamare l’attenzione sulle persone dello spettro autistico".

"Oltre all’accoglienza, qui ci sono tanti sentimenti veri e noi siamo riconoscenti a tutte le persone che ci aiutano, in particolare le insegnanti ed i genitori degli altri scolari – dice Mariangela, la mamma di Antonio –. Spiegare l’autismo è difficile, perchè è una scatola con dentro tante cose, difficoltà grandi e piccole; inoltre ci sono vari tipi di autismo. La consapevolezza dei bagnini ci aiuta a superare le difficoltà".

"Questo è un bell’esempio di inclusività ed il fatto che il piccolo Antonio sia qui con noi è molto importante – conclude il sindaco –. A nome dell’Amministrazione ringrazio tutti i volontari, genitori, insegnanti, la scuola e la Cooperativa stabilimenti balneari che ci supporta in un messaggio, che ha trovato una dimensione e da valore a quanto la scuola e le famiglie fanno tutti i giorni".

Giacomo Mascellani